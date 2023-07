Pablo Mouche explicó el detrás de escena de su tuit viral sobre Dua Lipa: “Lo borré por mi mujer”

Los futbolistas y las redes sociales suelen tener una relación complicada. No son pocos los que en algún momento tuvieron inconvenientes de diferentes tipos. Uno de los más recordados fue Pablo Mouche, quien le agradeció a Dua Lipa por haberse tatuado un 7 por él, situación que fue un gran fake

Ese momento quedó en el recuerdo, además de estar en capturas de pantalla que salen a la luz bastante seguido en las redes sociales. Dos años después, el delantero de Atlanta explicó el trasfondo de esta escena y volvió a despertar un gran revuelo.

“Lo hice a propósito para boludear un rato. La gente se agarró de eso y me empezaron a bardear como loco. Se pensaron que me la iba a ganar de verdad, no sé o que no sabía quién era. Si se quién es, obviamente no me pongo a escuchar los temas. Mirá si va a ser por mí, no me debe ni registrar. La gente se lo tomó en serio”, explicó Mouche en diálogo con TyC Sports.

Tras darse cuenta de este error y la repercusión que se despertó alrededor de este mensaje, el ex-Boca decidió borrar el tuit, lo que fue peor todavía. Sin embargo, el delantero dio su versión de los hechos: “Me comí terribles puteadas, todo, y aparte por mi jermu, ja”.

Fuente: TN