Este viernes, Lionel Messi demostró toda su calidad y tuvo un debut inmejorable en el Inter Miami, que le ganó 2-1 al Cruz Azul sobre la hora gracias a un golazo de tiro libre del 10 argentino.

El partido de Leo lo tuvo todo: entró muy metido, lideró a sus compañeros en cada ataque y cerró con un broche de oro ante la mirada del mundo entero. Sin embargo, el festejo deberá ser breve porque rápidamente tendrá que cumplir en el próximo partido de la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en el Inter Miami?

La Leagues Cup no da descanso y el próximo martes a las 20.30 el Inter Miami se enfrentará al Atlanta United.

Qué canal transmite el partido Inter Miami vs. Cruz Azul con Lionel Messi

El partido Inter Miami vs. Atlanta United será transmitido por todo el mundo vía streaming desde la plataforma de Apple TV, en Argentina será a las 20.30 horas.

Fuente: TN