El 9 perdió un partido clave en Formosa

Jugar de visitante nunca es fácil. Y en ciertas canchas, ciertamente la dificultad aumenta. Tal es el caso de San Martín de Formosa, en donde el árbitro salteño Gustavo Benítez hizo de las suyas y terminó siendo protagonista del 2 a 1 con el cual perdió 9 de Julio.

Que quede en claro una cosa: el León mereció irse al descanso perdiendo. No jugó bien, más allá de las condiciones lamentables de la cancha, que impedía que se jugara por abajo. San Martín tuvo una enorme cantidad de ocasiones de gol para abrir el marcador. Grinovero y la mala puntería hicieron que esto no fuera así. Hasta que Benítez vio una falta de Peñalba a González, a los 45 minutos del primer tiempo. Vega no tuvo contemplación y la pelota fue al palo contrario al que se había tirado Grinovero.

La cosa cambió en el complemento: el 9 salió en busca del empate y recuperó el mediocampo. En la medida en que iba pasando el tiempo, San Martín empezó a meterse cada vez más atrás. Y a hacer cambios defensivos. Lo que parecía ser una estrategia (salir de contra) parecía irrealizable, porque no tenía la posibilidad del pelotazo largo hacia el espacio defensivo del León.

Lo cierto es que a los 42, a la salida de un lateral, Augusto Baldessarre, abajo, a la derecha, logró poner el empate del 9. Justo resultado, por todo lo hecho en el complemento.

Pero, a Benítez le quedaba un as sobre la manga. Claramente, San Martín, necesitado de recuperar su fuerte localía, se fue con todo hacia el área juliense. Y fue así que, marcado entre tres, el árbitro salteño cobró penal de Salcedo a Bernal. Ya iban 2 de los 5 de descuento. Ledesma, un minuto después, puso el 2 a 1 final.



El 9 quedó 8° con 21 puntos, a 1 de Crucero del Norte, que con su derrota ante Boca Unidos de Corrientes como local, quedó en zona de descenso. San Martín de Formosa superó al Juliense, y quedó 7° con 23, y 6°, con 24, Juventud Antoniana. La próxima fecha, el León recibe al puntero de la zona D, Gimnasia y Esgrima de Salta.

Fuente: via pais