¿Existe la depresión posparto en hombres?

La depresión posparto no es un cuadro que solo afecta a las mujeres. Según investigaciones, se considera que afecta también a los hombres y se estima que le ocurre a un 10 por ciento de los padres. Sin embargo, aunque es frecuente, hay pocos estudios que lo analicen.

En diversos informes se describe que se genera a partir de una combinación de factores de riesgo y que no se debe solo a cuestiones hormonales. Entre los posibles motivos se encuentran un historial previo de depresión, problemas para dormir después del nacimiento del bebé, falta de apoyo social o problemas financieros.

“Los síntomas pueden ocurrir a cualquier edad y son bastante similares a los de la depresión. Pueden ir desde un estado anímico bajo, falta de motivación, falta de sueño, sentirse culpable o inútil, falta de concentración, cambios en el apetito o el peso hasta fatiga, agotamiento y pensamientos de muerte o suicidio”, explicó el psicólogo británico Andrew Mayers a la revista The Conversation.

La principal diferencia entre la depresión típica y la posnatal es que, si la primera puede ocurrir en cualquier momento, la segunda ocurre tras el nacimiento del bebé. Mas allá del momento emotivo, para muchas personas se vive un estado abrumador, con cambios drásticos en casi todos los aspectos: desde la rutina diaria, la relación con la pareja hasta la cantidad de horas de sueño que hay cada noche.

Las alarmas suenan cuando se desarrolla un estado de ánimo bajo durante algo más de unas cuantas semanas, o también si aparecen sentimientos que dificultan la interacción con el recién nacido. Los especialistas señalan que la depresión posparto puede ocurrir en cualquier momento tras la llegada del bebé durante el primer o segundo año de nacimiento y no solo durante los primeros meses.

“En primer lugar, no hay nada malo en necesitar ayuda y buscar apoyo, ya sea de seres queridos, amigos o un médico. No hay nada de lo que avergonzarse. No es algo que te haga débil ni experimentar depresión posparto te convierte en un "fracaso". Puede que sea difícil saber cómo dar el primer paso para obtener apoyo, así que un buen punto de partida puede ser simplemente reconocer que es complicado hablar de esto. Tan simple como suena, puede ayudar a sentirte menos incómodo al compartir tus experiencias cuando hables con alguien”, sostiene el experto en Psicología de la Universidad de Bournemouth.

Por otro lado, puede llegar a aparecer sentimientos de enojo. Suele ocurrir que los hombres que batallan con su propia salud mental se enojan porque se sienten así, o les preocupa haber defraudado a sus seres queridos. Según el especialista inglés, la paciencia es la clave para lidiar con la ira.

La depresión posparto en los padres es real y sí importa. Afortunadamente, en comparación con hace solo unos años, hay más conciencia y ayuda disponible que nunca. “A ciertas personas les puede ser más sencillo hablar con su médico de cabecera o en grupos de chat, pero hay a quien le resulta más cómodo hacerlo en entornos más informales, como en un grupo de amigos mientras se ve un partido. Se considerar usar alguna aplicación de salud mental. A algunas personas les resulta más fácil usar esto para hacer preguntas, encontrar soluciones y hablar sobre cómo se sienten”, concluyó Mayers para el portal informativo.

