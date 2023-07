Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en el Inter Miami: día, horario y TV confirmados

Lionel Messi jugó su segundo partido con la camiseta del Inter Miami este martes contra Atlanta United, partido en el qué anotó dos de los cuatro goles que registró el conjunto norteamericano, en el marco de la segunda jornada del Grupo “Sur 3″ del certamen de la CONCACAF de la League Cup 2023.

Tras avanzar a los 16° de final, el equipo del Tata Martino se prepara para jugar con el líder de la zona Sur 2, que puede ser: Orlando City, Houston Dynamo o Santos Laguna.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en el Inter Miami

Lionel Messi volverá a jugar con el Inter Miami el próximo miércoles 2 de agosto contra el líder de la zona sur 2 de la League Cup 2023.

Cuáles son los próximos partidos de Lionel Messi con el Inter Miami

Los próximos partidos de Lionel Messi con el Inter Miami son:

Inter Miami vs líder de la zona sur 2 (a confirmar): 2 de agosto.

Inter Miami vs. Charlotte FC: MLS - 20 de agosto a las 20.30.

Inter Miami vs. Cincinnati: U.S. Open Cup - 23 de agosto a las 20.00.

New York Red Bull vs. Inter Miami: MLS - 26 de agosto a las 20.30.

Inter Miami vs. Nashville: MLS - 30 de agosto a las 20.30.

Fuente: TN