La historia detrás de la camiseta “retro” de la Selección con la que Lionel Messi hizo explotar las redes

None

La imagen de Lionel Messi con una icónica camiseta de la Selección argentina que muchos interpretaron como un homenaje a Diego Maradona es, en realidad, el comienzo de una campaña publicitaria de la remake de la camiseta suplente que usó el equipo nacional Sub 20 campeón del mundo en Malasia 1997 que la marca deportiva oficial de la Albiceleste lanzará a la venta en diciembre como parte de la colección Bring back.

Aquella Selección argentina que se consagró campeona le ganó la final por 2 a 1 a Uruguay con goles de Esteban Cambiasso y Diego Quintana, y entre los titulares estaban Lionel Scaloni y Walter Samuel, mientras que Pablo Aimar fue suplente.

El plantel de la Selección argentina Sub 20 que ganó el Mundial Malasia 1997

Leonardo Franco

Cristian Muñoz

Fabián Cubero

Leandro Cufré

Diego Markic

Diego Placente (En la actualidad: DT de la Selección argentina Sub 17)

Walter Samuel (En la actualidad: Ayudante de campo del DT de la Selección)

Lionel Scaloni (En la actualidad: DT de la Selección)

Juan Serrizuela

Esteban Cambiasso

Nicolás Diez

Juan Román Riquelme

Pablo Rodríguez

Sebastián Romero

Pablo Aimar (En la actualidad: Ayudante de campo del DT de la Selección)

Martín Pérez Lindo

Diego Quintana

Bernardo Romeo (En la actualidad: Coordinador de Selecciones Juveniles de Argentina y creador del departamento de scouting)

DT: José Pekerman.

El camino de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 Malasia 1997

Fase de grupos

Argentina 3-0 Hungría

Argentina 2-1 Canadá

Argentina 3-4 Australia

Octavos de final

Argentina 2-1 Inglaterra

Cuartos de final

Argentina 2-0 Brasil

Semifinales

Argentina 1-0 Irlanda

Final

Argentina 2-1 Uruguay

