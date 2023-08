Julieta Poggio dijo que se llevó una decepción en su reencuentro con Lucca Bardelli: “Perdimos la conexión”

Julieta Poggio es una de las exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) que tuvo más repercusión en los medio tras la final del reality. Desde que dejó la casa todos quieren saber qué pasa con Marcos Ginocchio y cómo fue el final de su relación con su ex, Lucca Bardelli.

De esto último habló este martes por la mañana al aire de Sería increíble, el programa que conduce Nati Jota en el stream de Olga. Eial Moldavsky, columnista del ciclo, le preguntó a la actriz haciendo referencia a su exnovio: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste? ¿Sentís que él había cambiado?”. “Es como que yo soñé tanto con ese momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir”, respondió ella.



El filósofo, hijo de Roberto Moldavsky, siguió indagando: “¿En qué sentido?”. Juli contestó: “En el sentido de que perdés la conexión, la complicidad”. Y cerró: “O sea, son cinco meses de dormir sola, estar sola, no darle explicaciones a nadie. Entonces es como que se pierde la conexión más que nada”.

Fuente: TN