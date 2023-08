Precios Justos hasta las PASO: qué pasará con los controles luego de las elecciones

Faltan dos semanas para las PASO y el equipo económico está focalizado en la campaña de Sergio Massa y en evitar un desmadre en los precios durante este tiempo, aunque el próximo Índice de Precios al Consumidor (IPC) (el de julio) se conozca dos días después de las elecciones. Pero el mismo tiempo que falta para ir a votar, resta para que venza la mayoría de los acuerdos de Precios Justos: los de consumo masivo, que tienen un sendero mensual de 3,8%, en el caso de la canasta, y de 5%, para el resto; y los sectores que adhirieron directamente a un congelamiento por 40 días para evitar complicaciones mayores con los permisos para importar. Entre ellos, se destacan los rubros de calzado deportivo, indumentaria, celulares, electrodomésticos, motos y bicicletas.

En el sector de consumo masivo remarcaron, varias empresas consultadas, que las adendas que firmaron vencen a mediados de mes y que no están negociando con el Gobierno su renovación, por lo que el 16 de agosto estarían liberados para aplicar aumentos por encima de la pauta que venían cumpliendo, al menos en el caso de las ventas a grandes cadenas de supermercados.



“En otro momento, a esta altura ya estábamos discutiendo qué productos seguirían en la canasta y cuáles quedarían afuera, pero ahora la incertidumbre es total”, dijo a Infobae el directivo de una importante alimenticia. Lo mismo repitieron en otras tres compañías, que transmitieron esta inquietud en un contexto de preocupación por lo que sucederá también con el impuesto a la importación (7,5%) para los insumos y materias primas de los alimentos de la canasta básica. La norma salió en el Boletín Oficial la semana pasada y su alcance quedó muy poco claro.

Fuentes de la Secretaría de Comercio fueron bien claras al ser consultadas al respecto: aunque todavía no comenzaron las negociaciones, el objetivo oficial es mantener Precios Justos en lo que respecta a los productos de consumo masivo. “Estos acuerdos se van a renovar, se extenderán del 15 al 15 de cada mes, pero todavía no sabemos con qué sendero de precios ni cómo estará compuesta la canasta”. Hasta ahora, la canasta fija de 2.101 productos (los que llevan el cartel en los supermercados) tiene una actualización mensual del 3,8%, mientras que el resto de los productos que comercializan las empresas que entran en el acuerdo suben al 5% por mes. Hacia adelante, Economía buscará mantener ese sendero, más aún si Massa logra hacer una buena elección en las PASO y tiene claras chances de competir en la elección general de octubre. Controlar los precios será, en ese caso, el objetivo número uno del ministro.

Con respecto a los acuerdos que la Secretaría de Comercio realizó con los sectores de calzado, indumentaria, celulares, electrodomésticos, motos y bicicletas, también vencen a mediados de mes, pero no hay una decisión clara de si continuarán o no por un mes más. Podría depender, también, del resultado electoral. “Por ahora no hay definiciones con respecto a esos acuerdos”, afirmaron desde la Secretaría, presionada por las empresas para aplicar subas no sólo producto de la inflación sino particularmente a raíz del nuevo impuesto a la importación de bienes, que afectó a la mayoría de las compras al exterior, con algunas pocas excepciones.

“Seguir con el congelamiento es inviable por donde se lo mire. Pocas empresas quieren y pueden vender a pérdida”, dijo el directivo de una de las firmas productoras de celulares, al tiempo que anticipó que el incremento de precios tras el fin del acuerdo podría ascender al 30%. En otra de las empresas del sector agregaron: “Se le está pidiendo al Gobierno autorización para subir los precios ahora, tras el impuesto, pero no quieren saber nada hasta el 13. Post elecciones, es muy probable que los precios suban, como mínimo, 15%”.

Mientras tanto, desde el Gobierno están manteniendo reuniones con varios sectores para reforzar el mensaje de que los precios no deben subir durante las próximas dos semanas y para corregir desvíos detectados en algunos casos. La semana pasada hubo encuentros con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y con los distribuidores mayoristas, en tanto que esta semana será el turno de empresarios del calzado, línea blanca y electrónica.

“La reunión fue más de seguimiento, para asegurarse de que ningún supermercado tome nuevos aumentos. Quieren asegurarse de que no se mueva nada hasta las PASO. Se nota un control muy fuerte; ante cualquier desvío, mandan el alerta”, dijeron en el supermercadismo.

