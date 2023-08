https://elintransigente.com/wp-content/uploads/2023/06/Anibal-Fernandez.jpg

Las PASO están cada vez más cerca y dentro de Unión por la Patria las fuerzas están cada vez más separadas. De un lado está Sergio Massa y del otro Juan Grabois, quien en las últimas horas lanzó críticas contra el ministro de Economía para captar los votos más duros del kirchnerismo. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, lo cruzó y desafió.

El dirigente peronista sostuvo que el líder del Frente Patria Grande está «tratando de sacarse fotos con saco ajeno. Si quiere competir, que compita, me parece un pibe bárbaro. Massa creo que va a ser un gran Presidente, son dos cosas distintas», aseveró. Todo esto fue luego de que el titular del MTE sostuvo que hubo un «golpe de Palacio» para designar al ex intendente de Tigre como precandidato a presidente.

«¿Te querés sacar las ganas? Competí. No hay que tenerle miedo a eso, por eso están PASO. Lo que no creo que sea necesario es el agravio. Son todos tontos que un golpe palaciego les hizo hacer lo que se les ocurre… Lástima que no le consultaron al único vivo que tenía la Argentina que era Juan Grabois«, ironizó Aníbal Fernández.

Luego de esas críticas, el titular de la cartera de seguridad pidió: «Terminemos con estas faltas de respetos o agravios que teóricamente son para sacar una ventaja. Estas declaraciones no ensucian ni enturbian nada. Solamente es una mala anécdota que mañana a la tarde, tomando café, nadie se acuerda», añadió el funcionario peronista.

Aníbal Fernández también se dio vuelta

Cabe señalar que hubo una época en la que Aníbal Fernández estuvo peleado con Sergio Massa pero ahora lo acompañó en su candidatura. «Hace 3 años no estaba en el gobierno y me encuentro con Sergio en un programa de televisión. Nos hemos peleado lindo nosotros cuando Sergio se va eh, lindo nos peleamos. Ya resulta esa situación, nos pusimos a hablar y le dije ‘te voy a decir una cosa una sola vez, porque estas cosas no son para manosearlas sino para hablar enserio entre dos hombres: si vas a jugar en la que viene, yo juego con vos'», le garantizó.

«Cuando llegó el día que se estaba decidiendo esto, todavía se pensaba que iba a ser Daniel Scioli o una fórmula de Cristina, lo llamé a Sergio porque teníamos un problema con los sueldos de las fuerzas de seguridad y en la charla le digo ‘mirá que yo no cambié eh, sigo siendo el mismo. Si no se da, no se da, pero si se da yo estoy’. Eso es lo que está pasando en este momento», aclaró para NA.

Con información de www.elintransigente.com