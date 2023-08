Cremaschi, la promesa nacida en Estados Unidos que eligió jugar para Argentina

Se acercó Sebastián Saja, entrenador de arqueros, para felicitarlo. También el Tata Martino, quien le dio la responsabilidad siendo juvenil. Y, claro, Lionel Messi, quien lo aplaudió con una sonrisa enorme cuando vio el resultado de su remate y lo abrazó en agradecimiento. Benjamín Cremaschi fue la segunda gran figura del Inter Miami en la heroica clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup. Ingresó en el segundo tiempo por el paraguayo Gómez, anotó un tanto (el descuento 2-3, tras una buena combinación entre la Pulga y Jordi Alba) y, luego del 4-4 en los 90 minutos por el show del capitán y N° 10, cerró la tanda de penales, el 5-4 que decretó el pasaje.

“Estaba bastante nervioso, pero desde el momento en que me dijeron que iba a patear el quinto penal dije que iba a ir abajo a la derecha. Por suerte se me dio. Es un orgullo. Estoy muy contento por cómo terminó el partido y cómo lo remontamos, como entré para marcar una diferencia. Es un sentimiento lindo. Ahora quiero celebrar con mis compañeros”, dijo el mediocampista, de 18 años.



“En el banco vi tranquilo el partido, tratando de ver dónde estaban los espacios para ayudar al equipo cuando ingresé. Y después, cuando entré, el Tata me dijo que tratara de hacer una diferencia, que haga lo que estuve haciendo. Bueno, por suerte lo pude hacer. El Inter Miami está para mucho. Vamos por mucho. Tenemos para llegar bastante lejos, no queremos parar, sabemos lo que se siente ganar y no queremos perder. Se vio porque estábamos 4-2 abajo y pudimos hacer la remontada. Estamos para ser campeones”, se envalentonó.

Nacido en la ciudad de Miami el 2 de marzo de 2005, Bejnamín es hijo de Pablo Cremaschi, un ex jugador de Los Pumas entre 1992 y 1995 y de Jimena Lara. Además, dos de sus tres hermanos también nacieron en Argentina y la doble nacionalidad es una realidad dentro de la familia. Es más, el mediocampista recibió el llamado de Javier Mascherano en diciembre pasado para representar a la Albiceleste pero no pasó el recorte final del Jefecito. Con constantes viajes al territorio nacional, ahora tendrá la influencia de Messi para elegir la camiseta celeste y blanca sobre la del combinado norteamericano, como ya lo hizo en la prelista de enero.

En noviembre de 2022, Benjamín firmó su primer contrato profesional luego de liderar al equipo Sub 17 del club, que es dirigido por Federico Higuaín, en la conquista de la Generation Cup y de ser incluido en el equipo MLS Next All-Star. Al mismo tiempo, se destacó con las selecciones juveniles de Estados Unidos. Durante la mayor parte de 2022, estuvo con la Sub 19 y, a finales de año, fue invitado a jugar con la Sub 20 en forma de sparring para ayudar a la mayor con la preparación antes de la Copa del Mundo.

El jugador recibió ofertas de varios clubes para avanzar en su carrera pero confió en el proceso del Inter Miami y se quedó. “Tuve oportunidades de ir a otros sitios, pero nada me convenció. No quería dejar mi ciudad. Sinceramente, es un honor poder representar al club. Estoy muy feliz por mi camino, pasar por la academia y vivir estas experiencias. Es algo que de niño esperaba y finalmente llegó”, explicó a la hora de estampar la firma que lo une hasta fines de 2025.

Benjamín vivió toda su vida en Miami, pero sus padres son de la ciudad de Mendoza. Creció en el Sur de Florida inmerso en la cultura argentina y el español es su primera lengua. De pequeño volvía a Argentina dos veces al año para visitar a su familia y seguir absorbiendo la cultura albiceleste. Durante su estancia el territorio nacional en diciembre, fue testigo de las celebraciones de la gente por la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Ahora Cremaschi está a las puertas de tomar una importante decisión al principio de su carrera: tanto Argentina como Estados Unidos siguen interesados en su talento. En primera instancia prefirió tomarse su tiempo para inclinarse por una camiseta. Benja sigue en contacto regular con ambas federaciones, pero está claro que, para que pueda ser convocado en el futuro con cualquiera de los dos países, por no hablar de tomar una decisión, todo empezará por triunfar en el Inter Miami. Y jugar (y brillar) con Lionel Messi es el primer paso en esa dirección. En primera instancia, jugó la ficha albiceleste. Y la Pulga lo seguirá marcando (y ayudando a crecer) de cerca.

