Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami por la Leagues Cup

Lionel Messi brilla en Inter Miami y en la Leagues Cup. La competencia en la que participan equipos de la MLS y del fútbol mexicano ingresó a una etapa crucial, donde se definirán a los mejores 16 mejores conjuntos del certamen. Después del triunfo agónico empate de las Garzas ante Dallas y la victoria por penales, los de Florida continúan en carrera en busca de uno de los objetivos para este 2023.

El equipo que dirige Gerardo Martino enfrentará al ganador de la llave entre Houston Dynamo y Charlotte FC que se medirán este lunes a las 23 (hora de la Argentina) por un pase a los cuartos de final. Si bien aun falta la confirmación de la fecha y el horario, Inter Miami volverá a jugar entre el viernes 11 y el sábado 12 de agosto. Será local con cualquiera de esos equipos en el DRV PNK Stadium por haber finalizado en mejor posición de la fase regular de la MLS durante la temporada pasada.

Cuándo juega Lionel Messi en Inter Miami: resultados y próximo partido

Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Fecha 1 Leagues Cup

Inter Miami 4-0 Atlanta United | Fecha 2 Leagues Cup

Inter Miami 3-1 Orlando City | 16avos Leagues Cup

Dallas FC 4(3)-(5)4 Inter Miami | 8avos Leagues Cup

Inter Miami vs. Charlotte o Houston | Cuartos Leagues Cup | Día y hora: 11 o 12 de agosto, con horario a confirmar

Inter Miami vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30

Cincinnati vs. Inter Miami | Semifinales US Open Cup | Día y hora: 23 de agosto a las 20

New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30

LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30

Inter Miami vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30

Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30

Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 30 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. NYC FC | Fecha 31 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20.30

Chicago Fire vs. Inter Miami | Fecha 32 de la MLS | Día y hora: 4 de octubre a las 21.30

Inter Miami vs. Cincinnati | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: 7 de octubre a las 20.30

Charlotte FC vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: 21 de octubre a las 19

Fuente: TN