La respuesta de Conmebol a la apelación por la roja a Marcelo tras la lesión de Luciano Sánchez: denegada

En la previa del partido revancha entre Argentinos Juniors y Fluminense (empataron 1-1 en La Paternal) la Conmebol rechazó el pedido del club brasileño para que la tarjeta roja que recibió Marcelo sea anulada.

El club había argumentado que el ex Real Madrid no tuvo intensiones de lesionar al futbolista Luciano Sánchez, pedido que fue denegado por la organización. De esta manera, Marcelo no estará presente en el partido de esta noche en Río de Janeiro.

La semana pasada, el futbolista fue protagonista de una de las lesiones más impactantes del fútbol en los últimos tiempos. La jugada se dio a los 60 minutos de partido cuando el experimentado defensor del Fluminense, giró con la pelota y Sánchez se la robó, con tanta mala suerte que el ex Real Madrid no llegó a sacar la pierna y automáticamente lo quebró.

En el mismo momento se produjo un silencio sepulcral en el estadio Diego Armando Maradona y el propio Marcelo se largó a llorar antes de ver la tarjeta roja, marcadamente conmovido por la fractura producida. De hecho, el lateral brasileño se fue sin hacer declaraciones, con lágrimas en los ojos y posteriormente pidió perdón en sus redes sociales.

Argentinos Juniors informó que Sánchez será sometido a una operación en las próximas tres semanas y el plazo de rehabilitación oscila entre los 10 y 12 meses.

“Es tiempo de recuperación, de tener paciencia, y cuando quiera volver estaré en la cancha otra vez”, apuntó el defensor de Argentinos, quien habló con los medios después de la grave lesión.

