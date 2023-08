Lionel Messi le restó importancia al Balón de Oro y soltó una frase lapidaria que sorprendió a los hinchas

None

Este jueves, Lionel Messi dio su primera conferencia de prensa desde su llegada al Inter Miami. Además de algunas cuestiones familiares y de adaptación a Miami, las preguntas sobre el aspecto deportivo no podían faltar. El crack argentino fue nominado como mejor jugador de Europa en la temporada 2022-2023 y por eso resurgieron las chances de recibir un nuevo Balón de Oro. Sin embargo, ante la consulta, Leo dejó una frase lapidaria que se volvió viral.

A lo largo de su carrera en Europa, Messi recibió una enorme cantidad de premios individuales y colectivos. Sin embargo, la prioridad del 10 siempre fue apuntar a objetivos grupales. Por eso, si bien tomó con mucho orgullo los galardones, nunca se desesperó por alcanzar la validación de esa manera.

En la conferencia de prensa con el Inter Miami, lo volvió a dejar en claro. “A lo largo de mi carrera lo dije muchas veces: si bien es muy importante el Balón de Oro, nunca le di “importancia”, porque lo más importante siempre fueron los premios colectivos”, aseguró.

Al mismo tiempo, Leo le dedicó un lugar muy especial al Mundial conseguido con la Selección argentina y llenó de alegría a todos sus fanáticos: “Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y después de haber conseguido el Mundial, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese, así que no lo pienso”.

Sin embargo, aseguró que lo recibiría en caso de ser nuevamente el ganador: “Si llega, bien. Si no, no pasa nada. Tuve la suerte de conseguir todos los objetivos que me fui planteando y ahora tengo otros nuevos con este club”.

Cabe recordar que Lionel Messi es el máximo ganador de Balones de Oro de la historia con siete galardones.

Fuente: TN