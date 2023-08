A Jennifer Hermoso le preguntaron por el beso del presidente de la Federación y dejó una frase terminante

None

La Selección de España salió campeona en un Mundial femenino por primera vez en su historia. Sin embargo, la atención estuvo puesta en el accionar del Presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Luis Rubiales, quien besó en la boca a una de las jugadoras más importantes del equipo durante la ceremonia de premiación.

“Que le caigan a otros, a mí no me importa. Yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche”, dijo en una entrevista Jennifer Hermoso, la jugadora que fue besada por el dirigente.

Luego deslizó un “no me ha gustado”, aunque no dejó en claro si se refirió a la actitud de Rubiales o a la atención mediático que concentró este episodio.

En diálogo con el programa “El partidazo” de Radio Cope, la jugadora del Pachuca de México, dejó una frase terminante: “Ha sido el momento, la pulsión, no hay nada más allá. Se va a quedar en una anécdota y ya está”.

“Si la gente le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, no. Hoy somos campeonas, con una estrella bajo el pecho”, finalizó, en un intento por zanjar cualquier debate sobre lo ocurrido.

Qué dijo Luis Rubiales sobre el beso que le dio a Jennifer Hermoso

El presidente de la Federación apuntó directamente contra quienes lo cuestionaron por su actitud durante la ceremonia de entrega de medallas. “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Es un pico de dos amigos celebrando algo, no estamos para gilipolleces. Yo con todo lo que ha pasado más gilipolleces y más tontos del culo, de verdad...”, sostuvo.

Fuente: TN