Un exjugador de Independiente sacó a la luz la interna del plantel: “Es una lástima”

Independiente vive un momento muy complicado: perdió con Colón en el debut de la Copa de la Liga, renunció Ricardo Zielinski a su puesto como entrenador y no puede salir de la zona de descenso. Sumado a todo esto, apareció Mauricio Cuero que arremetió contra los dirigentes y excompañeros.

“Primero que todo es una lástima que un club tan grande y respetado como Independiente esté pasando por esta situación. Esto que voy a decir lo diré con mucho respeto hacia el club y la hinchada. Voy a dar mi versión corta, ya que después de mi salida del club he recibido muchos mensajes y llamados para dar entrevista de lo sucedido. Pero me llamé a silencio”, comenzó el colombiano en una historia que publicó en Instagram.

Luego apuntó al manejo del grupo por parte de algunos compañero: “Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo. El ambiente en el vestuario no era el más agradable por las ciertas divisiones y decisiones grupales que habían (vuelvo y repito: ésta es mi versión de lo que yo viví) y además esto dio lugar a que se malinterpretaran mis decisiones y acciones por el desacuerdo que yo estaba demostrando”.

“Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea, solo quería expresar esto que pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el Club pueda volver a estar donde se merece. Recuerden esto siempre. NADIE SABE LO DE NADIE”, cerró.

Fuente: TN