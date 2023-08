La advertencia de Ángel Di María a Alejandro Garnacho sobre su presente en la Selección argentina

Ángel Di María pasó por varias etapas en la Selección argentina. Después de pelear por muchos años, fue figura de un plantel que conquistó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y, en esta oportunidad, el Fideo habló de todo: el presente en Benfica, sus objetivos con la Albiceleste, su pasado en la Juventus y le dio un consejo a Alejandro Garnacho, la gran figura joven del plantel.

La advertencia de Di María a Alejandro Garnacho

El Fideo destacó que “hay grandes jugadores que están saliendo” y aseguró que una de las promesas a seguir es Garnacho “por todo lo que estuvo haciendo en el United.

Sin embargo, advirtió: “Es joven y tiene que ir poco a poco”. Y, en diálogo con Radio DSports, expresó: “Hay que darle lugar a las nuevas generaciones”.

Di María se puso un plazo en la Selección argentina

Di María habló sobre su objetivo de continuar vistiendo la camiseta de la Selección argentina. “De acá a la Copa América es el plazo en la Selección. Siempre voy a estar pendiente de la lista que saque Scaloni. Uno está esperando siempre esa convocatoria, sabiendo que puede o no estar, nadie tiene el lugar asegurado”, subrayó. Y, agregó: “Queremos seguir estando en la Selección y en los clubes para seguir ganando títulos”, sentenció.

Su presente en Benfica

“Estoy agradecido al Benfica, a la gente, porque no es normal hacerles el recibimiento a los jugadores cuando llegan, tener esa posibilidad y tener ese recibimiento es algo muy lindo”, contó Di María sobre su presente en Benfica y destacó: “Me fui por la puerta grande, volver y que me reciban de la misma manera, me hizo muy bien”.

Su paso por la Juventus

Acerca de su paso por la Juventus contó algunos inconvenientes que se le presentaron en Italia: “El año pasado fue difícil en el club. Fue un año complicado para mí porque no entendí lo que fue pasando, pero intenté cumplir cuando me tocaba. No tuve mucho rodaje en la Juventus y lo fui sintiendo. Tuve varias discusiones con los dirigentes, no era lo que había hablado con el entrenador”, resaltó.

Sobre el Mundial de Qatar 2022

Di María habló también sobre la final del Mundial de Qatar ante Francia. “La vi solo una vez después de jugarla. La vi hasta el minuto 70, por ahí, que fue cuando vinieron los goles de Mbappé, ja. Después, antes de los penales, no quise ver la parte fea. Más tarde adelanté hasta los penales y los festejos”.

En tanto, sobre la atajada del Dibu Martínez, señaló: “No la volví a ver, no la puedo ver ni en fotos”.

Sobre la oferta que tuvo de Arabia Saudita

“Tuve muchas conversaciones, los números que manejan ellos son increíbles. Pero elegí con el corazón sinceramente. Quería que mi familia siga siendo feliz en Europa y no irme a un lugar donde capaz no la pasaba bien. Uno ve todas esas cosas que salen: que la plata y que te dan la vida... Pero sé, por otro lado, que vivir ahí no es nada fácil. Tengo gente cercana que me lo dijo. Uno capaz está ganando lo que podría haber ganado en cinco carreras, pero no. Sí, hablé por respeto con la gente de Arabia, pero quedó ahí”, le dijo el Fideo a DSports Radio.

Di María se refirió a la importancia que tienen Messi y Maradona en su vida

“Estar durante tantos años al lado del mejor del mundo es un privilegio. Tenemos una gran conexión con Leo desde hace muchos años, logramos muchas cosas juntos y es una gran alegría”. Finalmente, se refirió a Maradona con palabras emotivas: “Diego es todo para mí, me bancó mucho, siempre salió a defenderme. Es un ídolo para mí, los momentos que viví en el Mundial fueron increíbles. Son un montón de cosas que hacen que Diego esté en mi corazón para toda la vida”, finalizó.

