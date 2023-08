Cuando Milei fue compañero del "Yagui" Forestello y salieron campeones con San Lorenzo

Mucho antes de ser candidato a Presidente de la Nación por Libertad Avanza y el más votado en las PASO, hubo otro Javier Milei. Un chico que soñaba con ser futbolista con los pantalones cortos y los guantes, y supo destacarse como arquero en las Inferiores de Chacarita Juniors. Pero su etapa como futbolista no se redujo a su paso por el Funebrero, sino que también lució el buzo de San Lorenzo de Almagro, siendo integrante de “La 70″, una categoría juvenil que competía en torneos paralelos a los de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A comienzos de 1986, el portero llegó al Ciclón con 15 años, se probó y quedó. “No hubo un arquero volador como él. Volaba y gritaba”, aseguraron varios ex compañeros que lo vieron atajar en Ciudad Deportiva, donde se entrenaban, y entrenan, las inferiores azulgranas. Además, en el club de Boedo se ganó el mote de “El Loco del arco”.

Con el tiempo, se asentó en las Inferiores azulgranas y formó parte de “La 70″, un mítico conjunto campeón de inferiores que contaba con Milei en el arco y en la delantera el ídolo cremoso, Ruben Dario Forestello. El 14 de junio de ese mismo año, San Lorenzo jugó la final contra Huracán en la cancha de Sacachispas. El equipo azulgrana ganó 4 a 1 con goles de Prodan en dos oportunidades, Silvero y Bramajo.

En ese plantel también estaban Juan José Cardinal, Gustavo Tempone, Osvaldo Ozzán, Gabriel Arena, Rolo Bagnera, Cristian García, (hermano de Fabian, ayudante de campo de Rubén Darío Insúa), y al que se sumaría también Juan Carlos Docabo, hoy entrenador de arqueros del plantel principal del equipo azulgrana, y quien también compitió por el puesto con el hoy político en Chacarita.

“Estoy en San Lorenzo desde los 9 años. Soy categoría 69 y él 70. Javier vino al club, pero nunca jugó en AFA sino en torneos paralelos. En esa época, nuestro director técnico, Osvaldo Diez, armó una liga para los que no jugaban seguido. Como venían muchos pibes a probarse, en lugar de desecharlos, los metían a jugar en ese torneo y ahí estuvo él”, cuenta Bagnera, un ex jugador que integró el plantel de la Sexta División.

La categoría 70 que integró Milei la había armado Diez, que también era el coordinador técnico de las Inferiores azulgranas, con la idea integrar una liga con equipos menores que disputaban los torneos internos, donde se rescataban chicos que luego pasaban a representar a San Lorenzo en AFA.

De “Los Forzosos de Almagro”, así se llamaba el equipo, salieron muy pocos juveniles que llegaron en Primera porque en los 80 el conjunto de Boedo atravesaba un momento crítico, ya que la dirigencia comandada por Fernando Miele no apostaba a los de la cantera sino que prefería traer refuerzos de jerarquía. Por este motivo, fueron pocos los canteranos que llegaron a la Primera A como Simionato y el golero Arena, que fue suplente de José Luis Chilavert en la Copa Libertadores 88. También los citados Cardinal, Tempone, Ozzán y Docabo.

El candidato a Presidente llegó a San Lorenzo tras haberse probado en Chacarita. Entrenaba tres horas por día y el trabajo específico de arquero lo hacía con una valla de un metro y medio en el medio del arco para volar de palo a palo. Es decir, que trabajaba mucho para perfeccionar su estilo volador.

Al final, en Boedo no lo ficharon porque el equipo titular estaba integrado por juveniles que llevaban años en el club. En el tiempo que integró el plantel, nunca estuvo dentro de los líderes del vestuario. “De política no sabía nada”, arriesgó otro ex compañero que prefirió mantenerse en el anonimato.

Por su parte, Bagnera revela lo que le contó un ex compañero suyo sobre la personalidad de Milei. “Arena (también portero) me contó que Milei era un loco que saltaba de acá para allá, que andaba de un lado hacia el otro y que era un egocéntrico como es ahora”.

Cuando Milei llegó desde San Martín, Manuel Santos Aguilar era todo un veterano en San Lorenzo: estaba en el club desde 1983, y tras la consagración con la Sexta División, el mediocampista recaló en la Cuarta para luego saltar a la Reserva, mientras que el candidato libertario permaneció un tiempo más en “La 70″ que se desarmó al llegar a la Cuarta, ya sin él.

“Estuvo atajando un año, más no. Integró una categoría de la que salieron Alejandro Simionato y Jiménez que llegó hasta la Reserva y después le perdí el rastro. Fueron pocos los que llegaron a Primera porque en esa época no les daban mucha importancia a subir juveniles”, recuerda el Sopa Aguilar, que era clase 69 y alternaba con la 70, y fue de los pocos que logró vivir del fútbol.

“Yo lo veía (Milei) los sábados cuando iba al predio de Inferiores como hincha, ya que no trabajaba en el club porque me fui en 1986 con la llegada de Miele. Volví a trabajar en el 2001 con Rafael Savino como presidente”, recuerda Juan Carlos Ferrari, histórico dirigente de la cantera azulgrana, quien además, agregó: “Javier tenía 15 años cuando arribó a San Lorenzo. No llegó a fichar. Estuvo un año nomás porque no jugaba de titular. Era el arquero suplente, se cansó y volvió a Chacarita”, asegura.

Según la información publicada por el Museo Jacobo Urso, el candidato presidencial integró el plantel que se coronó campeón ganándole al Globo por 4 a 1, y el sitio publicó una foto en la que está levantando la copa junto a varios de sus excompañeros, entre ellos, Ignacio Fernandez y el sobrino de Walter Perazzo, ex jugador azulgrana.“La 70″ de San Lorenzo recuperó el rastro del hoy economista y aspirante a la presidencia hace poco tiempo. “Con los chicos de la clase 70 tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos enganchados, pero él (Milei) no lo integra. Uno de los muchachos le iba a decir que se sume. La foto que circula es verdad. Pero recuerdo que no estuvo mucho tiempo con nosotros”, confirma Bagnera.

Milei no llegó a ser profesional de este deporte más allá de que su papá quiso que se dedicara al fútbol. Fanático de los esquemas tácticos, disfruta del juego italiano que define como “el fútbol-ciencia”, su entrenador favorito es Favio Capello por su obsesión por este deporte, a quien definió como un DT que estudia hasta los árbitros. El diputado continúo su carrera en Chacarita, donde llegó a desarrollar algunos entrenamientos con el equipo principal del conjunto de San Martín. Durante la hiperinflación de 1989 tuvo que decidir entre estudiar o jugar al fútbol, que le demandaba seis horas de entrenamientos, y fue entonces cuando se sacó los guantes, y se abocó a formarse en la Universidad de Belgrano para recibirse de Economista.

Hoy, con 52 años aspira a ser presidente de la Nación y hace mucho tiempo dejó atrás el sueño que se truncó de adolescente de ser aquero profesional y vivir del fútbol, como lo hizo su máximo ídolo debajo de los tres palos, Ubaldo Matildo Fillol, de quien conserva una réplica del buzo de la selección argentina que usó en 1978.

