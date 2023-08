Nueva York, una ciudad que no trae gratos recuerdos para Messi

None

La cuenta regresiva ha comenzado y es solo cuestión de horas para que la MLS se engalane con la presencia de Lionel Messi, quien este fin de semana podría tener su debut oficial en la competición en la visita de Inter Miami a New York Red Bulls.

Todo apunta a que el argentino saltará al terreno de juego del Red Bull Arena, lo que no se sabe es si será como titular o será desde el banquillo debido al descanso que planea darle Gerardo el Tata Martino tras la Leagues Cup y la semifinal de US Open Cup.

Un factor que no se pasa por alto de este posible debut de Messi en la MLS, es que el astro argentino se estrenará en Nueva York, ciudad que en lo personal no le trae los mejores recuerdos deportivamente hablando.

Messi vuelve a NY, ciudad que no trae gratos recuerdos para él

En 2016 Messi perdió su segunda final de Copa América de manera consecutiva ante Chile, esto se dio desde los once pasos, en donde incluso el argentino no tuvo la mejor de sus actuaciones al volar su disparo.

Esto sucedió en la cancha del Metlife Stadium, escenario en el que incluso New York Red Bulls pensó para el juego de este sábado 26 de agosto ante Inter Miami.

Ahora siete años más tarde desde aquel doloroso episodio para Messi y Argentina, el siete veces ganador del Balón de Oro llega redimido, y con un palmarés envidiable, pues conquistó todo aquello que le hacía falta.

Tras esa Copa América Centenario en 2016, Messi pudo ganar el trofeo con Argentina en la edición de 2021 en Brasil, sin embargo, su mayor logró llegó apenas hace algunos meses en Qatar con la obtención del título de la Copa del Mundo.

Es así como Messi regresa a New York, una ciudad que seguramente no trae los mejores recuerdos para él, pero que seguramente el mirar atrás ya no le duele, pues ya ha alcanzado la gloria a nivel internacional sacándose esa espina que tenía clavada con aquella final.

Fuente: Us.as