Messi persigue a Higuaín

La revolución de Messi en Estados Unidos es ya una realidad. Desde su llegada al Inter Miami, el argentino ha transformado por completo a un equipo que acumulaba malos resultados y solía estar asentado en los puestos más bajos de la clasificación -no hay descensos en la competición norteamericana-. Después de salir campeones de la Leagues Cup y conseguir el pase la final de la US Open Cup, las Garzas vencieron al New York RB por 0-2 en su regreso a la MLS y lo hizo con otra actuación estelar del capitán de la Selección argentina.

Con Lionel Messi se han agotado todos los adjetivos que aparecen en el diccionario. Ya está todo escrito sobre él. Aún así, el argentino se encarga de superar cualquier barrera cada vez que pisa un terreno de juego y ahora tiene en su mira a Gonzalo Higuaín. En poco más de un mes, el ex del PSG ya es el tercer máximo goleador del equipo tras el tanto anotado al New York RB con 11 goles. El Pipita lídera la lista con 29 tantos.

Fuente: AS ARGENTINA