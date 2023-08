Las claves de la victoria de Inter Miami frente a New York RB; Messi anotó

Inter Miami volvió a competir en la Major League Soccer tras proclamarse como los campeones de la Leagues Cup y luego de haber conseguido su boleto a la final de la US Open Cup, por lo que, Gerardo ‘Tata’ Martino decidió iniciar con Lionel Messi y Sergio Busquets en la banca.

New York RB recibió a Inter Miami en su regreso a la MLS en el Red Bull Arena de Nueva Jersey en lo que fue su continuación por el camino de la victoria luego del gran momento que están pasando.



Inter Miami lo ganó 2-0 de visita.

Las claves de la victoria de Inter Miami frente a New York RB sin Messi

Si bien, el hecho de conseguir el primer título en su historia y luego de clasificarse a una segunda final para enfrentar a Houston Dynamo por la US Open Cup, no fue suficiente para que Martino decidiera darle descanso a su nuevo capitán y nuevo ‘10′ para el regreso a la MLS.

Como ya lo había anticipado Gerardo Martino, Messi tendría descanso luego de su participación en Leagues Cup y decidió hacerlo en su regreso a la MLS.

Alineación parchada

Luego de ser monarcas en la Leagues Cup y tras conseguir su pase a la final de US Open Cup, Gerardo Martino decidió darle descanso a la mayoría de sus hombres titulares a pesar de tener la necesidad de sumar, urgentemente, de a tres puntos en la MLS.

Apareció Diego Gómez

El mediocampista paraguayo de 20 años de edad, Diego Gómez, tuvo su oportunidad de hacerse presente con el cuadro de Miami y apareció para adelantar a los suyos en el marcador.

Al minuto 37′, Gómez controló de buena manera dentro del área y con pierna zurda la mandó a guardar para asegurar el 1-0.



Alba el único estelar

Jordi Alba fue el único estelar dentro del cuadro titular de los tres refuerzos de lujo con el conjunto de Miami, pues se le dio descanso a Sergios Busquets y Lionel Messi, a pesar de la necesidad de conseguir los tres puntos.

Puntos que significan oxígeno puro

Era de vital importancia conseguir los tres puntos, puesto que se encontraban en el fondo de la Conferencia Este de la Major League Soccer, por lo que, significó oro puro para el equipo de Martino, quienes siguen por el buen camino y por la senda del triunfo.

Messi apareció, otra vez

Lionel Messi volvió a hacerse presente en el duelo correspondiente a la Major League Soccer, una vez más, el astro argentino volvió a aparecer con el cuadro de Miami, en esta ocasión, buscará ayudarle a su equipo en llegar a los playoffs.

Entró de cambio al 60′ por Campana y al minuto 89′ del cotejo, Messi volvió a marcar con la camiseta de Inter Miami con asistencia de Cremaschi.

Fuente: AS