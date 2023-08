Médicos generalistas y "terapia intensiva": Es crítica la situación en Santa Fe

Dos notas publicadas recientemente dieron luz verde a los médicos generalistas para contar cuál es la realidad que atraviesan. La primera fue la realizada con la doctora santafesina Fabiana Molina, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien aseguró que "en pocos años el derecho a la salud de niños y adolescentes no va a poder garantizarse debido a que cada vez son menos los médicos que eligen esta especialidad" -de hecho Santa Fe fue declarada en emergencia pediátrica por este tema- , y la otra la efectuada con la doctora Mariana Salcerini, jefa de residentes de cardiología del hospital Cullen y prosecretaria del Consejo de Residentes en Cardiología (CONAREC) del país, quien advirtió en base a una encuesta realizada que "8 de cada 10 médicos residentes en cardiología piensan en irse del país cuando obtengan la especialidad".

La doctora Gisel Boidi (M.P. Nº 6616) es la presidenta de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar y quien alzó la voz en nombre de sus colegas para conversar con El Litoral sobre un escenario que les preocupa, les compete y podría incidir en toda la población de no modificarse.

"Desde hace algunos años, desde la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar estamos viendo con preocupación que cada vez son menos los médicos egresados de universidades del país que eligen especializarse. Específicamente en lo que respecta a la Medicina General y Familiar cada vez hay más vacantes libres en las residencias, es decir menos egresados médicos que eligen formarse como especialistas en Medicina General y Familiar", dijo Boidi. Y agregó: "Actualmente, comparando el año pasado con éste, estamos en una situación crítica. Nunca habíamos tenido tantas vacantes".

La situación planteada por la presidenta de esta asociación es compleja y tiene que ver, a su entender y el de sus colegas, con varias causas. La situación económica y salarial, las condiciones de trabajo de los médicos y los pocos cargos en centros de atención primaria encabezan el podio.

"Hoy nos encontramos con colegas que están trabajando en el primer nivel de atención, en equipos de salud o en guardias de hospitales generales con mucha sobrecarga de trabajo y la remuneración que perciben no es la que esperan para la gran responsabilidad y la gran complejidad del trabajo que realizan. Esto hace que sea una especialidad que para los recién egresados no sea tan atractiva y sí lo sea otra que tienen mayor rédito económico. Entonces, en unos 5 o 10 años nos vamos a encontrar con una especialidad que no va a tener médicos formados y que son esenciales para poder garantizar una atención integral en los centros de salud, en las guardias de hospitales generales...", señaló Gisel Boidi.

En sintonía con las vacantes en las residencias, la oferta de cargos en Centros de Salud y hospitales públicos de la Provincia de Santa Fe disminuyó.

"Al no haber apertura de cargos para médicos generalistas en centros de salud ni egresados que quieran especializarse en ésto, vamos a terminar generando que haya una sobrecarga enorme en las otras especialidades con consultas que se podrían resolver de manera más sencilla, con menos gastos y sobre todo con menos riesgos y estrés para nuestros pacientes. La situación de la medicina general hoy en la provincia es crítica. Se tiene que volver a priorizar nuestra especialidad y se tiene que volver a pensar en una política más integral de los procesos de cuidado, empezar a prestarle más atención al primer nivel de atención, a los centros de salud, a las salitas, a los dispensarios...", dejó en claro la entrevistada.

¿Qué hace un médico generalista?

La Medicina General y Familiar es una especialidad médica. No es médico generalista quien recién se gradúa de médico clínico, como muchas personas piensan.

Cuando un estudiante termina la facultad y se recibe de médico, se matricula en un colegio para poder ejercer como profesional y tiene la posibilidad de seguir formándose y especializándose. Ahí entran todas las especialidades conocidas. El problema es que cada vez son más los egresados de las facultades de Ciencias Médicas de la provincia de Santa Fe que eligen no formarse en nada y quedarse con el título de médico.

"La facultad brinda los conocimientos elementales en la formación médica, pero luego es necesario hacer una formación de especialidad, sea cual sea, para reforzar conocimientos y sobre todo para adquirir habilidades y destrezas más bien de lo práctico, que tienen que ver con el transcurrir día a día acompañando los procesos de salud y enfermedad de las personas en la especialidad que sea. Pero venimos observando hace algunos años, a nivel general de todas las especialidades, que cada vez son menos los médicos recibidos que quieren formarse, que quieren hacer una especialización bajo el sistema de residencias", insistió Boidi.

Los médicos generalistas se forman en hospitales y en centros de salud, acompañando los procesos de salud y enfermedad y los cuidados que se requieren a lo largo de toda la vida. Esa es la principal característica de la medicina general. Al estar formados para poder acompañar y resolver el 80% de los problemas de salud que presente una persona a lo largo de su vida, son longitudinales en los procesos de atención.

"Nosotros realizamos controles de embarazo de bajo riesgo, y derivamos en casos complejos que necesiten un control más especializado, controlamos a los niños cuando nacen, los acompañamos en su proceso de enfermedades prevalentes a lo largo de toda la infancia y adolescencia, atendemos a adultos con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y también acompañamos todos los procesos mórbidos o los cuidados que se requieren durante la vejez e inclusive en las enfermedades terminales, el inicio de los cuidados paliativos previos a la muerte digamos", explicó la presidenta de la asociación consultada por El Litoral. Y agregó: "La del médico generalista es una especialidad que atraviesa a la mayoría de los problemas de salud a lo largo de toda la vida y cuando hay situaciones complejas que no se pueden resolver porque requieren de una formación aún más específica se deriva, por eso el lugar esencial de un médico generalista o de una médica generalista es un centro de atención primaria de salud, un hospital y la Guardia de éste", remarcó Gisel Boidi.

Por último, desde la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar hicieron hincapié en que "es necesario que el Estado vuelva a tomar a la Medicina General y Familiar como algo prioritario en salud; entender que es esencial y necesaria para poder garantizar procesos de atención integral a la población a lo largo de toda su vida. De no ser así, es decir de no llevarse adelante políticas de Estado, en 5 y 10 años la especialidad corre riesgo de desaparecer".

Casi 700 generalistas en toda la bota

En toda la provincia de Santa Fe hay 683 médicos generalistas, pero la distribución no es equitativa. Eso incide en que haya médicos y médicas generalistas concentrados en grandes áreas urbanas y muy pocos en localidades más chicas, quienes están saturados porque están a disposición de la gente los siete días de la semana, las 24 horas del día. Otra cuestión es el "poli" empleo. Muchos generalistas, sobre todo en las zonas urbanas y de mayor población, tienen dos o hasta tres trabajos y están cansados. Ambas razones explican por qué emigrar al exterior sin una especialización es otra alternativa para un médico recién recibido o uno que obtuvo la especialización. "Esto también se está dando y no es para dejarlo pasar", dijo Gisel Boidi.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mónica Ritacca