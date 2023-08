Algo pasa con Endrick

No está siendo el verano de Endrick. Pese a que su equipo, el Palmeiras, atraviesa una buena racha de resultados con cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos, el futuro delantero del Real Madrid no es el responsable. Parece que no cuenta con la confianza de su técnico, el portugués Abel Ferreira, que en estos meses está apostando por alinear a Rony o al argentino José López por delante de la joven perla brasileña.

La falta de continuidad del jovencísimo atacante empieza a ser preocupante. Apenas ha participado en dos de los últimos nueve partidos de su equipo, y solo uno de ellos como titular. Fue en la derrota del Palmeiras ante el Fluminense de Marcelo, en la que ni siquiera consiguió rematar a portería. Sus últimos minutos llegaron contra el Cruzeiro, cuando tuvo algo menos de media hora, pero tampoco consiguió tirar a puerta. Desde entonces, tres partidos en blanco.

Desde que el pasado mes de junio hiciera historia en la Copa Libertadores, cuando marcó su primer gol en la competición antes de cumplir los 17 años, su participación ha caído en picado. Anotó dos goles después de ese, su equipo encadenó una mala racha de resultados, y en cuanto volvieron a ganar “desapareció”. De hecho, su momento de mayor protagonismo en estos meses se produjo en la vuelta de octavos de Libertadores contra Atletico Mineiro. No jugó, pero fue expulsado estando en el banquillo, por lo que no pudo jugar la ida de cuartos.

Esta semana, el miércoles, Palmeiras jugará ese partido de vuelta de cuartos de Libertadores contra el Deportivo Pereira de Colombia. Con un resultado de 0-4 en la ida a favor de los brasileños, puede ser la oportunidad para que Abel Ferreira alinee a Endrick de inicio y vuelva a tener una oportunidad para reivindicarse.

