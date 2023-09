None

Este sábado el US Open tendrá presencia argentina en single y doble masculino. Sebastián Báez jugará en el último turno en el Arthur Ashe Stadium ante el ruso Daniil Medvedev, campeón del certamen en la edición de 2021; y Andrés Molteni y Máximo Gonzáles se enfrentan a la dupla francesa de Arthur Rinderknech y Adrian Mannarino.

Partidos de hoy sábado, por US Open 2023: qué argentinos juegan, hora y dónde ver en vivo

Daniil Medvedev vs. Sebastián Báez | Tercera Ronda | Court: Arthur Ashe STadium | Hora: 21.15

Andrés Molteni y Máximo González vs. Arthur Rinderknech y Adrian Mannarino | Court: | Hora:

Fuente: tyc