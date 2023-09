El calvario de una figura de Palmeiras antes de jugar contra Boca: "Es crucificante"

Una de las estrellas del Palmeiras vive un mal momento personal luego de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores donde enfrentará a Boca Juniors. El futbolista no la pasa nada bien en su club en un momento clave del año ya que los de Abel Ferreira pelean en el torneo continental y son protagonistas en el Brasileirao. Claro que, con esta noticia, quienes sonríen son los "Xeneizes" que se preparan con todo para el cruce copero.

Se trata del joven Endrick, a quien el Real Madrid compró en 70 millones de euros y dejará el "Verdao" cuando cumpla los 18 años. Mientras tanto, atraviesa un calvario por no sumar los minutos en cancha que desea y sin dudas que es una preocupación teniendo en cuenta lo que viene con el conjunto brasileño y en su carrera. Ante esta situación, el crack rompió el silencio y habló del entrenador que no lo tiene tan en cuenta en el primer equipo.

"Hago lo que me gusta que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, pero estoy un poco triste por no estar jugando, tengo que controlar eso. No tengo ansiedad ni estoy enojado por no jugar. Hablé con el técnico y me tranquilizó, me dijo que lo importante es trabajar", aseguró Endrick en diálogo con ESPN luego del empate sin goles ante Deportivo Pereira por los cuartos de final que los metió en semifinales del torneo continental. Con respecto a la prensa, el atacante agregó: "Les pediría que no hablen, pero es lo que los jugadores vivimos. La vida afuera es crucificante".

Por otro lado, Abel Ferreira también opinó al respecto y dejó en claro lo que piensa sobre su estrella: "Todos tenemos momentos de inspiración y otros en los que tenemos que lidiar con las frustraciones. Lo que hago es para que trabaje, porque puede anotar 20 goles en Palmeiras, pero cuando vaya al Real Madrid empezará todo de cero". En cuanto a números, el delantero acumula 10 gritos en 42 compromisos y ganó tres títulos locales entre 2022 y 2023.

Fuente: el destape