Huracán se lo dio vuelta a Colón y salió de la zona roja

Era un partido de seis puntos. Como muchos de los que afrontará en esta Copa de la Liga. Este, con un aditivo: Huracán podía salir de la zona de descenso. Entonces, el duelo con Colón era poco menos que una final. Ante la falta de juego, debió salir a ganarla con caracter. Y ante la derrota parcial, se vio forzado a reponerse. Así es que el Globo, con una fortaleza tremenda, dio vuelta el partido, ganó por 2-1 y desplegó las alas.

Si alguien no vio el juego, lo más recomendable es adelantarlo hasta pasada la media hora del primer tiempo. Hasta ahí, poquito y nada. De fútbol, claro. Fouls -16 en los primeros 45’-, pases a cualquier parte y pifias las hubo en exceso. En algún punto es entendible: se jugó como suelen jugarse estos partidos de alto riesgo, priorizando la intensidad por sobre las formas. Diego Martínez trataba de encontrarle la vuelta mediante el diálogo constante con sus jugadores. Néstor Gorosito, quietito, analizaba el desarrollo callado. El Globo y el Sabalero, que no podían darse el lujo de perder y estaban ante la necesidad imperiosa de ganar, se midieron hasta por demás. Todo lo contrario al complemento, una lluvia de emociones desde el arranque. Muchísimas. Pero, en sintonía con el partido, no por mérito propio...

El primer error, rapidito, fue quemero: después de una carambola en el área, Lucas Souto quiso despejar, le dio en la cara a Tomás Galván y se le coló por encima al arquero Chaves. Enseguida, yerro santafesino: un pase corto, un resbalón de Espínola y gol de Matías Cóccaro. El Zorro que siempre está -metió seis goles en los últimos seis encuentros-. Y el que, una vez roto el partido y con Huracán yendo por todo, volvió a hacer una Z en el aire con su sable imaginario. Cabezazo y a guardar.

Manejando el partido desde la tranquilidad, el Globo hasta se dio lugar a disfrutar. La gente pudo largar un “Pussetto...” cuando ingresó el referente y sonreír con los piques al vacío de Mbappérez, de gran debut (hasta hizo echar a Rafael Delgado). Después de mucho aguantar la respiración, el Globo sacó la cabeza del agua.

Fuente: Ole