Báez no pudo ante Medvedev y el US Open se quedó sin representantes argentinos

El tenista argentino Sebastián Báez (32° en el ranking ATP) se despidió este sábado por la madrugada del US Open tras perder en la tercera ronda frente al ruso Daniil Medvedev (3°), lo que deja este Grand Slam sin representantes argentinos ni latinoamericanos en los cuadros individuales masculino y femenino. Medvedev, campeón de este Abierto en 2021, se clasificó para los octavos de final luego de superar al bonaerense por 6-2, 6-2 y 7-6(6) en dos horas y 40 minutos.

El duelo entre Medvedev y Báez era el último del día en el Arthur Ashe Stadium, la pista central del US Open y terminó a la 01:30 de la madrugada de Nueva York. "Es duro. Solo quiero ir a dormir. Eso es todo. Nada más", dijo, con su habitual sorna, un Medvedev que el jueves también acabó su partido de segunda ronda por la madrugada.

Medvedev, que siempre deja perlas en sus entrevistas, también bromeó sobre la efusividad y pasión de los fanáticos argentinos de Báez en las tribunas. "Creo que hay un tipo, que no sé si tiene novia o esposa... Pero no sé cómo va a dormir ella porque creo que él está con tanto entusiasmo que va a estar toda la noche sin parar (gritando): '¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos!'", ironizó el ruso, quien finalizó su chiste en español.

La derrota de Báez ante Medvedev

Campeón este año en Córdoba, Kitzbuhel y Winston-Salem, Báez nunca se había enfrentado antes a Medvedev, quien esta noche fue superior en los dos primeros sets. Fue en la tercera manga cuando el argentino reaccionó con coraje, se apoyó en la potencia y profundidad de su derecha, rompió el saque del ruso con un globo exquisito y se colocó con 2-5 a un solo paso de cerrar el set a su favor.

Sin embargo, una fina lluvia en Nueva York obligó a interrumpir el partido durante unos diez minutos hasta que se cerró la cubierta del estadio. Ese desafortunado parón cortó el ritmo de Báez, que en la reanudación perdió su saque. Ese tercer set se fue a un tie-break con varios peloteos vibrantes y en el que Báez, tras salvar tres bolas de partido, terminó por caer ante un saque directo de Medvedev.

Esta fue la primera derrota de Báez tras 12 victorias consecutivas, que le dieron los títulos de Kitzbuhel y Winston-Salem. Por su parte, Medvedev se enfrentará en octavos de final con el australiano de ascendencia uruguaya y española Álex de Miñaur (13°), quien eliminó al chileno Nicolás Jarry (25°) por 6-1, 6-3 y 6-2 en una hora y 45 minutos.

Fuente: Ole