Marcelo Bielsa se enojó con los que lo tildaron de mentiroso en Uruguay

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa tuvo un punto de alta tensión cuando al director técnico de la Selección de Uruguay le consultaron por las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani en la lista de convocados. También porque no mantuvo conversaciones con los futbolistas, algo que había dicho que tendría el día de su presentación oficial.

"Saben que yo no he hablado con ellos y por ese motivo fui descripto como un mentiroso públicamente. La información que se hizo pública es que yo he mentido a los uruguayos porque iba a hablar con ellos, y efectivamente no he hablado. Yo tengo mucha consideración por los jugadores considerados ídolos, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido, nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición", expresó, molesto, el entrenador argentino.

Sobre su postura, explicó que la razón de no haber hablado con ellos fue que los propios jugadores habían expresado estar a disposición de la Selección Uruguaya, por lo que los considera seleccionables.

"Cuando yo hablé en la primera ocasión dije que hablaría con ellos, que los escucharía, y en función de lo que ellos me dijeran les iba a dar mi opinión. Yo no sabía que posición me podían transmitir en una charla que quería tener con ellos. A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la Selección no había terminado, al igual que Suárez. Por esas dos informaciones no necesité hablar con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. No fue necesario la conversación con ellos", explicó.

"Lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado, o a Cavani, o a ningún otro. Yo no puedo retirar a ningún jugador de la Selección. Yo no puedo quitarle al fútbol lo poco valioso que le queda, que es el hecho de jugar por nada, de jugar por amor a la camiseta. ¿Cómo yo me voy a permitir decirle a Suárez o Cavani que no son seleccionables?", sentenció.

Fuente_ 442