Los Pumas vs. Inglaterra por el Mundial de Rugby 2023: fecha, horario y fixture de Argentina

Los Pumas jugarán contra Inglaterra por el Mundial de Rugby 2023. ¿Cuándo se juega y a qué hora?

El Mundial de Rugby 2023 comenzará el próximo viernes 8 de septiembre y se disputará en Francia. Los grupos y las fechas de los partidos ya están confirmados, incluyendo el fixture de la Selección Argentina.

¿Cuándo juegan Los Pumas vs. Inglaterra por el Mundial de Rugby 2023?

El debut de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023 será ante Inglaterra el próximo sábado 9 de septiembre desde las 16.00 horas.

¿Cómo es el grupo y el fixture de Argentina en el Mundial de Rugby 2023?

La Selección Argentina de Rugby comparte Grupo B con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.

Fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023

Argentina vs. Inglaterra: 9 de septiembre a las 16.00 horasArgentina vs. Samoa: 22 de septiembre a las 12.45 horasArgentina vs. Chile: 30 de septiembre a las 10.00 horasArgentina vs. Japón: 8 de octubre a las 8.00 horas