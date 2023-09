Jugadores de Países Bajos, contra Van Gaal por sus frases sobre Messi: "No estamos de acuerdo"

“Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”. Una vez más, Louis Van Gaal apuntó contra Lionel Messi y la Selección Argentina en los micrófonos. Esta vez, dando a entender que hubo ayudas para que los de Lionel Scaloni levantaran la Copa del Mundo.

El ex entrenador de Países Bajos (se fue post Mundial y asumió Ronald Koeman) fue tajante a la hora de hablar de aquel cruce de cuartos de final. Sin embargo, esta vez sus comentarios no fueron aprobados ni por sus viejos dirigidos, quienes salieron a hablar sobre lo acontecido.

Van Dijk no bancó a Koeman en sus dichos sobre Argentina

“De hecho, lo escuché esta mañana. Y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no comparto la misma opinión”, declaró el capitán del combinado neerlandés. “¿Entonces usted y el equipo no respaldan sus palabras?”, repreguntó el periodista. “No”, sentenció Virgil.

Flekken, otro jugador que no bancó públicamente a Van Gaal

Mark Flekken, quien no fue llevado a la Copa del Mundo, tampoco hizo oídos sordos sobre las declaraciones del ex DT: “Esta mañana hablamos un poco sobre los comentarios de Van Gaal sobre Messi. Si esa es su opinión, entonces puede compartirla. Personalmente, no comparto esa opinión”.

