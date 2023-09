Messi llegó al país: las primeras imágenes del capitán argentino tras bajarse del avión

None

Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar las dos primera fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en las que la Selección se enfrentará el jueves a Ecuador, en el Monumental, y el martes a Bolivia, en La Paz. Leo arribó luego del triunfo de Inter Miami por la MLS ante Los Angeles FC.

El capitán argentino llegó en un avión privado a Ezeiza y se demoró unos minutos dentro del aeropuerto mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos. Luego se subió a una camioneta y fue directo al predio de la AFA, ubicado muy cerca, donde lo esperaban sus compañeros.

Messi vs Ecuador y duda en La Paz

La Pulga regresa al equipo que dirige Lionel Scaloni después de jugar el partido amistoso por fecha FIFA ante Australia en Beijing. Y, en esta oportunidad, Leo volverá a jugar con la celeste y blanca este jueves frente a la Tricolor desde las 21, en el estadio Monumental. Sin embargo, su presencia en el partido ante Bolivia en La Paz está en duda por el gran desgaste físico que ha hecho desde que llegó al Inter Miami (jugó un partido cada cuatro días).

La agenda de Lionel Messi en la Argentina

Martes 5/9 Llegó por la mañana en vuelo privado desde Miami

Martes 5/9 Primer entrenamiento con la Selección por la tarde en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi

Miércoles 6/9 Se entrena con la Selección en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi

Jueves 7/9 Juega vs Ecuador en el Monumental por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (desde las 21)

Viernes 8/9 Entrenamiento con la Selección a puertas cerradas en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi

Sábado 9/9 El plantel nacional tendría día libre

Martes 12/9 No jugaría vs Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas



La semana de la Selección argentina

Martes 5 de septiembre

16.30 Entrenamiento (abierto los últimos 15 minutos a los medios acreditados)

Miércoles 6 de septiembre

Conferencia Lionel Scaloni al mediodía (horario a confirmar)

16.30 Entrenamiento (cerrado)

Jueves 7 de septiembre

Argentina vs. Ecuador en estadio Monumental de River Plate.

Viernes 8 de septiembre

17.00 Entrenamiento (cerrado)





Fuente: TN