"Nos queríamos morir": Dybala y una confesión sobre los festejos en el Mundial que se desconocía

Siguen pasando los meses y más detalles de aquel inolvidable 18 de diciembre del 2022 siguen saliendo a la luz. Argentina, con la tercera estrella bordándose en el escudo tras obtener la Copa del Mundo en Qatar, se encontraba de fiesta luego de vencer a Francia por penales. En suelo albiceleste, en Doha, en Lusail y en todo el mundo.

El vestuario del estadio qatarí, con los protagonistas de la hazaña, era uno de los epicentros de las celebraciones, ya que, debido a los videos captados para las redes sociales de cada jugador, se hizo parte a los fanáticos de dicha intimidad en donde todo era alegría, desahogo y fiesta.

Sin embargo, algo que nunca se supo es que el festejo no fue completo, y esto sucedió porque dos futbolistas de aquella Selección que celebraba el título mundial se perdieron la fiesta en el vestuario, siendo estos Paulo Dybala y Cristian Romero.

Quien reveló esta cuestión fue el propio Dybala. El cordobés que tuvo pocos minutos durante Qatar 2022 al no encontrarse en plenitud física (disputó 17′ en total) contó que tanto a él como al Cuti les tocó asistir al doping. En “La llave a la eternidad”, ciclo de entrevistas a los campeones del mundo que conduce Sofía Martínez por TV Pública, la Joya contó: “Cuando termina el partido, dimos media vuelta olímpica y después nos fuimos al vestuario a seguir festejando. Ahí voy chocho corriendo y se me mete un grandote en el medio y me dice ‘doping, doping’“.

Luego, Paulo siguió: “‘No, ¿qué doping?’ le digo y me dice: ‘Sí, sí’. Abro la puerta y estaba el Cuti. Nos queríamos morir porque nos estábamos perdiendo todos los festejos. Ahí le dije, ‘bueno, haceme el doping. Que me dé lo que me tenga que dar. Si es positivo o negativo, ya está’. Se cagaban de risa la señora y el señor“. Claro está que apenas terminaron, se sumaron tardíamente a los festejos con el resto de la Selección. ¡Inédita anécdota!

Dybala sobre cómo llegó al Mundial físicamente

Semanas antes de la Copa del Mundo, Dybala sufrió un grave desgarro que lo hizo estar en duda hasta último momento. Los tiempos no daban pero el mediapunta hizo lo posible por estar presente, algo que finalmente logró.

En “La llave a la eternidad”, también habló sobre ello: “En la Fase de Grupos yo estaba a un 50%. En los festejos Samuel vino y me dijo riéndose ‘vos sos un hijo de p*ta, vos no estabas bien, los primeros partidos veíamos las prácticas y vos no te podías mover’. Te soy sincero no me podía mover, le dije. Desde Australia ya me sentía 90%, y tuvimos toda la confianza para decirnos las cosas, y apoyar desde donde toque. Yo a Scaloni y Walter siempre le fui sincero, siempre les dije la verdad. Cuando Scaloni hace el recorte de la lista por los lesionados se me acercó en una práctica y me dijo ’vos trabaja tranquilo porque estás, vos te vas a quedar’“.

Dybala sobre su penal decisivo en la final ante Francia

Como cada uno de los jugadores de la Selección, Dybala tuvo su momento especial en la Copa del Mundo. El suyo fue el penal en la final que empezó a inclinar la balanza para Argentina. En “La llave a la eternidad”, la Joya contó como se dio su remate desde los doce pasos: “Yo había escuchado al Dibu Martínez decir que que si uno del rival erraba había que patear al medio. Yo la iba a abrir pero me acordé de eso y decidí al medio. Fui muy decidido y tranquilo, nunca dudé. La acomodé y por suerte entró porque me saqué diez kilos de encima“.

¿Por qué Dybala no fue convocado a la fecha FIFA?

El futbolista de la Roma no figura entre los convocados de Scaloni para esta fecha FIFA en donde se dará comienzo a las Eliminatorias debido a que en el último partido en el conjunto italiano sufrió una molestia física y, si bien ya se entrena a la par allí, decidieron preservarlo.

Fuente: Bolavip