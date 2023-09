La mujer de Lotocki habló tras la marcha frente a su casa: “No fue un pedido de justicia, sino un escrache”

María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, salió a despegar los carteles que pegaron en la entrada de su casa de Vicente López este miércoles en la tarde, cuando una multitud se reunió para protestar frente a la casa del médico, señalado como responsable por la muerte de Silvina Luna.

“Esto es una barbaridad lo que hicieron. No es una marcha de justicia, esto es un escrache a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”, declaró frente a la cámara de TN después de que los manifestantes se fueran.

Cuando la periodista le pidió unas palabras por el último adiós a Silvina Luna y le comentó que era un día de “profundo dolor para todos”, Favarón respondió: “Para mí también. No crean que no para nosotros”, remarcó.

En medio del diálogo con este medio, una transeúnte que quedó fuera de cámara decidió intervenir para increpar a la mujer: “¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía?”, a lo que Favarón respondió, “hace 15 años”. Ante esta respuesta, la transeúnte continuó interrogándola: “¿Entonces, admitió lo que hacía?”. En ese momento, Favarón volteó para mirarla y aclarar: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía. ¿Qué decís?”.

“Lamento mucho lo sucedido, es lo que quería decir”, repitió Favarón a la periodista después de que la transeúnte dejó de hablar.

Por otro lado, cargó contra la expareja de Lotocki, Pamela Sosa, y la responsabilizó por las protestas frente a su casa. “Esto es un escrache, claramente. Pamela lo vendió como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellos” cerró.

Fuente: TN