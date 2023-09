Guía del Mundial de Rugby de Francia 2023: cuándo empieza y cuál es el fixture de este torneo

Faltan pocas horas para que arranque la versión 2023 del Mundial de Rugby que en esta oportunidad se va a realizar en Francia y que comenzará desde el 8 de septiembre hasta el próximo 28 de octubre.

Será un torneo en el cual, nueve ciudades tendrán el privilegio de albergar los 48 partidos que se celebrarán en este importante certamen internacional.

¿Cuáles son las sedes que tendrá el Mundial de Rugby?

Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Saint-Denis y Toulouse, son las ciudades elegidas de una competencia que durará al menos, 51 días.

¿Cómo se jugará el Mundial de Rugby 2023?

Los equipos clasificados a este torneo van a estar divididos en cuatro grupos con cinco planteles cada uno. Al finalizar la fase de grupos, solamente avanzarán los equipos que se ubiquen dentro de los dos primeros lugares de cada zona para avanzar a la instancia definitoria.

¿Cuáles serán los rivales de los Pumas en el Mundial de Rugby?

La Selección Argentina quedó estacionada en la zona D del certamen en un grupo en el cual se tendrá que enfrentar ante Inglaterra, Japón, Samoa y Chile, respectivamente.

¿Cómo quedaron organizados los grupos del Mundial de Rugby?

Grupo A

Nueva Zelanda.

Italia.

Uruguay.

Namibia.

Grupo B

Sudáfrica.

Irlanda.

Escocia.

Tonga.

Rumania.

Grupo C

Gales.

Australia.

Fiji.

Georgia.

Portugal.

Grupo D

Inglaterra.

Japón.

Argentina.

Samoa.

Chile.

Cuál es el calendario de partidos del Mundial de Rugby Francia 2023

Jornada 1

08/09 16.15 Francia - Nueva Zelanda (Grupo A).

09/09 08.00 Italia - Namibia (Grupo A).

09/09 10.30 Irlanda - Rumania (Grupo B)

09/09 13.00 Australia - Georgia (Grupo C)

09/09 16.00 Inglaterra - Argentina (Grupo D)

10/09 08.00 Japón - Chile (Grupo D)

10/09 12.45 Sudáfrica - Escocia (Grupo B)

10/09 16.00 Gales - Fiji (Grupo C)

Jornada 2

14/09 16.00 Francia - Uruguay (Grupo A).

15/09 16.00 Nueva Zelanda - Namibia (Grupo A).

16/09 10.00 Samoa - Chile (Grupo D).

16/09 12.45 Gales - Portugal (Grupo C).

16/09 16.00 Irlanda - Tonga (Grupo B).

17/09 10.00 Sudáfrica - Rumania (Grupo B).

17/09 12.45 Australia - Fiji (Grupo C).

17/09 16.00 Inglaterra - Japón (Grupo D).

Jornada 3

20/09 12.45 - Italia - Uruguay (Grupo A).

21/09 16.00 - Francia - Namibia (Grupo A).

22/09 12.45 - Argentina - Samoa (Grupo D).

23/09 09.00 - Georgia - Portugal (Grupo C).

23/09 12.45 - Inglaterra - Chile (Grupo D).

23/09 16.00 - Sudáfrica - Irlanda (Grupo B).

24/09 12.45 - Escocia - Tonga (Grupo B).

24/09 16.00 - Gales - Australia (Grupo C).

Jornada 4

27/09 12.45 Uruguay - Namibia (Grupo A).

28/09 16.00 Japón - Samoa (Grupo D).

29/09 16.00 Nueva Zelanda - Italia (Grupo A).

30/09 10.00 Argentina - Chile (Grupo D).

30/09 12.45 Fiji - Georgia (Grupo C).

30/09 16.00 Escocia - Rumania (Grupo B).

31/09 12.45 Australia - Portugal (Grupo C).

31/09 16.00 Sudáfrica - Tonga (Grupo B).

Jornada 5

05/10 16.00 Nueva Zelanda - Uruguay (Grupo A).

06/10 16.00 Japón - Samoa (Grupo D).

07/10 10.00 Gales - Georgia (Grupo C).

07/10 12.45 Inglaterra - Samoa (Grupo D).

07/10 16.00 Irlanda - Escocia (Grupo B).

08/10 08.00 Japón - Argentina (Grupo D).

08/10 12.45 Tonga - Rumania (Grupo B).

08/10 17.00 Fiji - Portugal (Grupo C).

Fuente: 442