La sorpresiva declaración de Cristiano Ronaldo sobre Messi: "Nosotros cambiamos el fútbol"

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no paran de batir récords y se mantienen vigentes en sus respectivos equipos y selecciones. Ambos dejaron Europa para potenciar ligas que están en desarrollo y siguen marcando la diferencia con su inagotable calidad.

En la previa de la reanudación de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, el capitán de la selección de Portugal habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre la rivalidad con el argentino.

“¿Odio? (Por Messi). No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. A los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos”, respondió Ronaldo en la ciudad de Oeiras, en las afueras de Lisboa.

Cristiano Ronaldo lleva disputados 200 partidos con la camiseta de la selección portuguesa y ha marcado 123 goles. A nivel clubes, CR7 lleva convertidos 721 tantos, repartidos de la siguiente manera: 450 en el Real Madrid, 145 en Manchester United, 101 en Juventus, 5 en Sporting Lisboa y 20 en Al-Nassr. La selección de Portugal, con Cristiano a la cabeza, viajará a Bratislava para visitar a Eslovaquia el viernes 8 de septiembre. El lunes 11 recibirá en el estadio Algarve a Luxemburgo.

Fuente: 442