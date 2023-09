Habló un amigo íntimo de Michael Schumacher, contó la verdad de su cuadro y conmocionó a los fanáticos

El periodista suizo Roger Benoit reveló intimidades del presente de Michael Schumacher y rompió así el cerrojo que parecía inexpugnable en derredor de todo lo relacionado a la salud del siete veces campeón de la Fórmula uno que en diciembre de 2013 sufrió un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes. “Es un caso sin esperanza”, sentenció.

Benoit es una de las pocas personas que tiene acceso a la privacidad de la familia Schumacher a partir de la aprobación de Corina, esposa del alemán, y de su representante, Sabine Kehm, quienes jamás develaron nada sobre el estado de salud de la leyenda del automovilismo.

Al ser consultado en específico sobre más detalles del cuadro del alemán, Roger Benoit dijo: “Solo hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo: ‘Daría cualquier cosa por hablar con papá’”, lanzó para evidenciar que desde que sufrió la caída y posterior golpe en su cráneo en los Alpes franceses, Schumacher jamás pudo volver a hablar.

En este sentido, el comunicador agregó: “Esta frase dice todo sobre cómo le ha ido a su padre durante más de 3500 días”.

Las anécdotas de Roger Benoit con Michael Schumacher

“Después de las carreras, el restaurador de Fórmula 1 Karl-Heinz Zimmermann, Schumacher y yo nos sentábamos en la autocaravana de Bernie, fumábamos un puro y bebíamos una cerveza”.

“Ambos solíamos ser tercos. No me gustaron algunas cosas y eso es lo que escribí. También eché una mirada crítica a su regreso a Mercedes en 2010. Los resultados me dieron la razón, solo subió al podio una vez cada tres años y luego fue reemplazado por Lewis Hamilton. Fue un final triste y trágico para una superestrella así”.

“Si pudiera hablar con Michael le recordaría que me debe una cena”.

“En un momento se me acercó y me dijo: ¡Estás engordando! Ya debes pesar 90 kilos. Le respondí: ¿Estás loco? Pero no se quedó así y se encargó de que yo tuviera que subirme a una pesa en boxes”.

