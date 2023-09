Un retiro que nadie quiere reconocer: se confirmó cuándo se despide Ángel Di María de la Selección Argentina

None

Apesar de que los hinchas argentinos y el entorno de Ángel Di María quiere hacer oídos sordos respecto al retiro del rosarino de la Selección Argentina, ese día lamentablemente está cada vez más cerca.

En la previa del debut de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Ecuador, desde ESPN confirmaron que el jugador del Benfica se despedirá del combinado albiceleste una vez finalizada la Copa América 2024 en Estados Unidos.

De esta manera, luego de lo que será el certamen que se disputará en suelo norteamericano donde el seleccionado argentino defenderá su corona obtenida en la Copa América 2021 en Brasil, uno de los emblemas del combinado nacional ponte su punto final con la camiseta celeste y blanca.

En cuanto a la actualidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni y Di María, de cara al partido de Ecuador, si bien no se confirmó, todo indicaría que el ex Real Madrid estaría en el banco de suplentes y su lugar tomaría Nicolás González para integrar el once en el estreno en las eliminatorias.

Los números de Di María con Argentina

Ayer, miércoles 6 de septiembre se cumplieron 15 años del estreno de Di María con la camiseta de la Selección Argentina, dejando ahora a sus 35 años unos números increíbles y que lo posicionan como uno de los máximos ídolos del combinado albiceleste.

Su estreno fue el 6 de septiembre de 2008 frente a Paraguay en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Sudáfrica 2010, Mundial que luego formó parte del plantel argentino en su estreno en citas mundialistas.

Desde aquel debut, el Fideo acumuló 132 partidos en lo que anotó 32 goles donde tres de ellos fueron convertidos en la final de la Copa América 2021, Finalissima 2022 y Qatar 2022.

Sumado a esa cuota goleadora, Di María logró cuatro títulos con el seleccionado argentino: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijnig 2008, la Copa América 2021, Finalissima 2022 y el broche de oro en el último Mundial de Qatar 2022.

Fuente: 442