Novak Djokovic derrotó a Ben Shelton y está en la final del US Open

None

Novak Djokovic venció por 6-3, 6-2 y 7-6 (4) a Ben Shelton, y se metió en la final del US Open, el último Grand Slam del año. Su rival saldrá del ganador del cruce entre el español Carlos Alcaraz (1º) y el ruso Daniil Medvedev (3º).

Era la primera vez que el serbio y el estadounidense se veían las caras en una pista y ahora Djokovic buscará este domingo su 24º Grand Slam para igualar el legendario récord de Margaret Court en Nueva York, donde ya ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

Campeón en el Australian Open y Roland Garros este año, pero no en Wimbledon, tendrá una nueva oportunidad tras haberse perdido el US Open en 2022 por no estar vacunado contra el Covid-19.

De esta manera, Djokovic, ubicado en el puesto 2 del ranking mundial de la ATP, recuperará la cima a partir del próximo lunes sea cual fuere el resultado en la final del US Open.

Fuente: 442