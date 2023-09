Francia se hizo fuerte en la inauguración del Mundial y venció a los All Blacks

None

En la inauguración del Mundial de Rugby 2023, el local Francia aprovechó el apoyo de su gente para dar el batacazo y vencer 27-13 a los All Blacks, que de esta forma perdió el primer partido en fase de grupos en toda su historia mundialista.

En un encuentro muy reñido en el que cambió seis veces el liderato, el conjunto europeo logró doblegar a los oceánicos y se llevó los primeros cuatro puntos en disputa en el grupo A, que integran además: Italia, Namibia y Uruguay.

Nueva Zelanda tomó la ventaja cuando a los 2 minutos Mark Telea anotó el primer try del campeonato y puso el marcador 5-0. Francia descontó y se puso en ventaja gracias a los penales de Thomas Ramos, y a los 20' de la etapa inicial lideraban 6-5. Richi Mo'uga recuperó la victoria parcial 8-6 de los All Blacks al convertir un penal a 15 minutos del final, pero 3 minutos después, Ramos convertiría otro tiro castigo y recuperó el liderato para Los Gallos por 9-8.

En el arranque de la segunda mitad, otra vez Telea metió try, para poner a los de negro en ventaja por 13-9. Los europeos pusieron el marcador de su lado 16-13 con un try de Damian Penaud y terminaron de sellar la victoria con otros dos penales de Thomas Ramos y un try de Melvyn Jaminet que firmaron el 27-13 final.

El próximo compromiso del anfitrión será frente a Uruguay el 14/9, mientras que los neozelandeses harán lo propio un día más tarde frente a Namibia.

Formaciones

Francia: Reda Wardi, Julien Marchand, Uini Atonio, Cameron Woki, Thibaud Flament, Francois Cros, Gregory Alldritt, Charles Ollivon, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Gabin Villiere, Yoram Moefana, Gael Fickou, Damian Penaud, Thomas Ramos. DT: Fabien Galthié.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Mark Telea; Ricie Mo’unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papali’i, Tupou Vaa’i;Scott Barrett, Samuel Whitelock; Nepo Laulala, codie Taylor, Ethan de Groot. DT: Ian Foster.

Fuente: 442