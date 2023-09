Pullaro: "Mi característica es un liderazgo de mucho diálogo"

Al día siguiente de haber sido elegido por más de un millón de santafesinos como gobernador electo, Maximiliano Pullaro insistió en que habrá un modelo de gestión del Estado santafesino que lo hará más eficiente y eficaz para el ciudadano. La ley de narcomenudeo uno de los primeros proyectos a Legislatura.



- ¿Por qué la gente votó a Pullaro - Scaglia para gobernar Santa Fe en los próximos cuatro años?

- Creo que encontró un programa de gobierno muy claro; un equipo de personas que recorrieron mucho la provincia, que escucharon mucho, y que eso lo transformaron en políticas pública. Durante mucho tiempo hablamos con mucha claridad qué era lo que queríamos hacer en materia de seguridad, de producción, de educación, de salud. Ese proyecto propositivo que llevamos adelante hizo que nos visualizaran más. Siento que los demás candidatos se basaron en slogans, en frases fuertes, para ver si centraban la atención del elector, pero el elector esperaba alguien que pueda gestionar la provincia y solamente en nuestro esquema político encontró esa capacidad de gestión, proyectos y propuestas.



- Eso que propone ahora le tocará llevarlo a los hechos

- Y es un gusto hacerlo. Feliz porque tenemos los equipos, los programas y un correcto diagnóstico de lo que hay en cada una de las áreas de gobierno. Va a ser un gusto transitar estos cuatro años. Lo vamos a transitar con mucha intensidad, pero además con mucha alegría, porque es lo que nos gusta hacer.

- Antes de entrar a gobernar se viene la transición, ¿cómo la imagina?

- La imagino muy bien. Ya tuvimos el primer diálogo con el gobernador Omar Perotti el domingo. Lo noté muy predispuesto a abrir el diálogo y vamos a apostar a eso, a tener un diálogo maduro, institucional, como se necesita. Aclaro que quien gobierna hasta el 10 de diciembre es Perotti. No vamos a co-gobernar ni vamos a tomar ningún tipo de decisiones. Por eso también pedimos máxima prudencia en la administración de los recursos de todos los santafesinos.

- En este mes se debe enviar el Presupuesto 2024 a Legislatura. ¿Quién lo va a elaborar?

- Lo vamos a charlar con la actual administración. Indudablemente la elaboración de un presupuesto lleva mucho tiempo de carga de datos de cada una de las áreas. Hay que estar en el gobierno para poder elaborar un presupuesto. Fui ministro y sé lo que significa. Uno puede tirar pautas en términos generales que es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar en eso. Irá nuestro equipo económico liderado por Pablo Olivares para comenzar con ese diálogo.

- Olivares estará en la transición con todo lo que tiene que ver con el presupuesto y la economía. ¿Los referentes en materia de seguridad se van a sentar con (Claudio) Brilloni también?

- Absolutamente. La semana que viene lo más probable es que los equipos empiecen a dialogar. Tenemos un diagnóstico de lo que sucede, pero necesitamos datos concretos, particularmente en tema de policiamiento y servicio penitenciario. ¿Cómo está la policía?. Tenemos mucha información que viene de canales informales. Tenemos construcción de datos, fundamentalmente, de lo que sucede en la calle. Ahora necesitamos los datos concretos de qué es lo que está pasando dentro de la institución policial y dentro del Servicio Penitenciario.

- Al actual ministro es un hombre al que usted conoce porque fue el nexo con Patricia Bullrich en la gestión anterior.

- Brilloni es una persona excelente. Si no tuvo mejor resultado fue porque a mi criterio no le permitieron armar un equipo. En seguridad se debe tener un diseño institucional correcto; y un plan, un programa correcto y un equipo que lo empuje y lo gestione a cada una de las áreas y las micro áreas de seguridad. Seguridad es muy grande. Si no estás controlando cada uno de los detalles a través de lo que es la gestión política de la seguridad, las cosas no resultan como uno las planea operativamente. Tengo un afecto y una estima muy alta por el comandante general Claudio Brilloni. En mi gestión me ayudó a reducir los índices de inseguridad y de violencia en la ciudad de Rosario fundamentalmente. Entiendo que eso va a ser una buena transición porque es un hombre noble.



- ¿Y en materia de producción quien se sentará con la actual gestión?

- Lo vamos a terminar de resolver en la semana en función de charlas que tenemos que tener con algunos dirigentes de frente político.



- ¿Me va a decir lo mismo en salud y en educación?

- No, en Salud tenemos un equipo que lo condujo la diputada Silvia Ciancio, quien preside la Comisión de Salud de Diputados. También hay aportes de otros partidos políticos. Miguel González está aportando dentro de nuestros equipos técnicos. En Educación al equipo lo conducen José Goiti y Carolina Piedrabuena acompañado por dos ex rectores como Nicky Cantard y Darío Maiorana.

- Uno de los desafíos trazados es empezar las clases en tiempo y forma. Insiste con paritarias funcionando desde enero.

- Empezaremos a llamar a paritarias en enero, los primeros días de enero. Vamos a trabajar fuerte. Tenemos cuatro años contrarreloj para tomar decisiones y para gestionar el Estado. El minuto que perdamos es el minuto que perdemos de hacer cosas y de tomar decisiones. Y en Santa Fe hay muchas cosas que hacer.



-¿Habló con Perotti telefónicamente? ¿Se van a sentar en una mesa en los próximos días?

- Yo o el equipo que esté llevando adelante la transición, sí.



- ¿Ese equipo está definido ya?

- Seguro los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico y tal vez alguna persona más.



- ¿Y con Lewandowski se va a sentar? ¿Va a tomar alguna idea de campaña de Lewandowski?

- Se puso a disposición y me pareció sumamente interesante. Le agradezco públicamente que quiera construir una relación diferente. Me recordó que es senador nacional por cuatro años y pidió que lo contemos para defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Nos dijo que si de las ideas presentadas nos parecían importantes están a disposición.

- Enfrente va a tener un Gobierno Nacional todavía incierto. Como ven, sigue ahí un panorama bastante complicado desde el punto de vista macroeconómico que puede alterar los primeros meses de gestión?

- Ninguno de nosotros está asustado por gestionar. Podemos gestionar en momentos buenos y en momentos más difíciles. Nos preparamos toda la vida. Vienen momentos complejos para la República Argentina. Pero los momentos complejos son los que sacan lo mejor de uno. De nosotros van a sacar lo mejor. Si hubiéramos arrancado en un momento de bonanza económica, capaz que no tendríamos los mejores cuadros empujando ahí.



Narcomenudeo y pliegos

- Insiste mucho con pasar a la justicia provincial la investigación del narcomenudeo. En diciembre tendrá mayoría propia en Legislatura. ¿Ese es un tema de diciembre?

- O antes si hay consenso. También vamos a evaluar la creación de una policía especializada con la experiencia cordobesa, la experiencia que tiene Chile que han tenido muy buenos resultados. Tenemos un problema muy serio que tiene que ver con la mirada que tiene la justicia federal y está bien que así sea. Tenemos un problema extendido en el territorio que cualquier persona que va y vende droga en un pueblo se sabe rápidamente. Pero la justicia es sumamente lenta en función de la investigación que lleva adelante la justicia federal y no es una crítica. Está bien que así sea. La justicia federal que es lo que busca. ¿De dónde está atrayendo la droga? Si la traen de Colombia, si la traen de Paraguay, si la traen de Bolivia. Si la viene desde Perú. ¿Qué provincias pasa? Si es una organización con lavado de activos. Eso lleva entre dos y tres años y mientras tanto siguen enfermando los pibes. Esta ley lo que implica es que la provincia toma directamente el problema. El narcomenudeo hoy genera violencia y delito predatorio, delito contra la propiedad porque los pibes fundamentalmente que consumen roban cualquier cosa para poder consumir y a veces terminan matando para poder consumir. Es algo que hay que abordarlo muy rápido. Eso es el narcomenudeo. Hay que evaluar en qué tiempo nosotros creamos y formamos una policía especializada. Córdoba la tiene y funciona muy bien. Tienen importante secuestro de droga, muchas detenciones y eso hace que la violencia baje. Hoy a las bandas narcocriminales le estamos pegando por delitos conexos: Tenencia de arma de fuego, extorsiones, balaceras, o homicidios o tentativas de homicidio. Eso es mucho más rápido y te permite tener mucho menos nivel de violencia y de delito alrededor del punto de droga.

-¿No teme un conflicto con el Poder Judicial?

- No. El Poder Judicial tiene que cumplir la ley. La ley no la hace ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, la hace el Poder Legislativo. Si el Poder Legislativo sanciona esta ley, el Poder Judicial la va a tener que cumplir. Como debe ser. Si hay una ley de narcomenudeo, tendrá que ejecutar la ley de narcomenudeo.

Considero que es un delito importante que hay que asignarle a los fiscales. Pero también tiene que haber un reordenamiento en el Ministerio Público de la Acusación. Tenemos muy buenos fiscales en Santa Fe.

- Pero en la última Asamblea Legislativa han negado el acuerdo a varios fiscales queriendo saber la eficacia del sistema

- Tenemos una justicia cara. Debo haber hablado con 50 fiscales. Ninguno dice que hacen falta fiscales como prioridad. Todas las áreas del Estado te dicen que faltan gente. El desafío es tener un Estado eficiente. Logrando un Estado eficiente que dé respuestas, hasta podés pagar mejor a los empleados públicos, porque te va a sobrar plata. ¿La justicia hoy es eficiente? A mi criterio no. Hay mucha disparidad en el trabajo de un fiscal con otro, en el esfuerzo y en el trabajo que llevan cada uno. Nuestra evaluación es que no faltan fiscales, faltan empleados. Con el sueldo de un fiscal se pagan salarios a seis empleados judiciales. Necesitamos en el Estado fiscales que rindan porque es un empleado muy caro. Es un error trabajar a demanda y no estudiar la política pública. No cuestionamos en ningún momento el concurso en sí. Fue un concurso transparente. Los que ganaron, lo ganaron bien. Como gobierno no se puede trabajar a demanda porque todos los sectores van a pedir más recursos. La decisión es tener un mejor Estado. Un Estado más eficiente, un gobierno más eficiente.

- Ahora tienen 48 pliegos de jueces enviados a Legislatura.

- El diputado (Fabián) Bastía pedirá que los pliegos sean retirados para no exponer a las personas que rindieron concursos que fueron transparentes.

Con informacion de El Litoral.