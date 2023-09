Javier Milei con Tucker Carlson: “Soy un defensor de la libertad y de la paz; los chinos, Putin y Lula no entran ahí”

Tucker Carlson, reconocido periodista de Estados Unidos, viajó a la Argentina para entrevistar a Javier Milei, el ganador de las PASO presidenciales que se desarrollaron el 13 de agosto. En un reportaje de más de media hora, el candidato de La Libertad Avanza habló de la inflación, del aborto, del Ministerio de la Mujer, del cambio climático, del papa Francisco y de su futura relación con China, Rusia y Brasil en caso de llegar a la Casa Rosada.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, sentenció el diputado nacional.

En el comienzo de la entrevista, Milei se refirió a la coyuntura actual y afirmó que “el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”. En ese sentido, profundizó: “Siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Uno calienta el agua y el sapo no se da cuenta. Cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto”.

“Las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Los recursos son finitos. Ante las necesidades infinitas y recursos finitos hay un conflicto. Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado”, completó el economista.

La conversación siguió con dos temas en los que el libertario tiene opiniones que durante la campaña causaron polémica, pero que las revalidó frente al periodista norteamericano: el Ministerio de la Mujer y el aborto.

Sobre el primero, sostuvo: “Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres? No solo eso, sino que además, si tenemos igualdad ante la ley, necesitamos que la ley se cumpla, no que haya un Ministerio de la Mujer. Dicen ‘el techo de cristal y que ganan menos’ y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que solo les importa ganar plata”.

“Cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad y a la libertad, el resultado final es mucho peor de lo que teníamos originalmente. El Ministerio de la Mujer era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a las que son empleadas públicas”, cerró.

Milei también fue contundente al hablar del aborto. Si bien no dijo que daría marcha con la ley aprobada en 2020, dejó en clara su postura: “Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación. Se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas”.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, además, fue consultado por el reconocido periodista de Estados Unidos en relación a la figura del papa Francisco. “El papa juega políticamente, es un papa con fuerte injerencia política. Ha demostrado además una fuerte afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas”, indicó el economista.

“Tiene afinidad por los comunistas asesinos —remarcó Milei en relación al sumo pontífice—. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente con ellos. También es condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierda aun cuando sean verdaderos criminales. Eso es un problema”.

A continuación, el legislador y candidato a la presidencia en las generales de octubre se refirió a la política de justicia social que promueve el papa Francisco. Sobre este aspecto, Milei explicó: “Es alguien que considera que la justicia social es un elemento central de su visión y eso es muy complicado, porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Implica dos cosas: una es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto es un problema y está violando los diez mandamientos”.

Luego, el economista completó: “El otro problema es que es un trato desigual ante la ley y no me parece que sea algo justo, que algunos sean premiados y otros castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia”.

Tucker Carlson, durante la entrevista, también consultó a Milei sobre la figura de Donald Trump, ex mandatario de los Estados Unidos y aspirante a la presidencia en 2024.

“Le diría que continúe con su lucha contra el socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y los estatistas —respondió el candidato vencedor en las últimas PASO realizadas en agosto—. Comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. El Estado no crea riqueza, la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada y cuando lo quiere hacer, lo hace mal. Desde mi pequeño lugar, lo único que podría decir es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas”.

Milei también se refirió al cambio climático y conectó el tema con su postura sobre el aborto. “El cambio climático es parte de la agenda socialista y en esa agenda además tiene una parte más oscura que es la agenda del aborto, porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto”, completó el economista.

