Tras salir de la cárcel, L-Gante comenzó a construir una casa para vivir con su familia: "En una semana la tenemos"

Tras pasar 100 días en prisión, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, recuperó la libertad y puso en marcha todos los proyectos que tenía pendientes. Además de producir nueva música y recuperar el tiempo perdido con su hija, Jamaica, el rapero compartió con sus seguidores un video en el que se lo ve en plena construcción de su futura casa.

Rodeado de naturaleza, el cantante que recientemente aclaró su vínculo con Wanda Nara no dudó en ayudar a levantar las bolsas de cal, arena y los materiales que serán parte de su nuevo hogar.

“ Estamos en la casa de Elián. Y, ¿cómo viene todo?”, se escucha decir a un hombre que filma al artista mientras éste pone manos a la obra. A lo que Elián respondió, sonriente: “ En una semanita tenemos todo”.

Cabe recordar que a fines de julio pasado, su padre, Miguel Ángel Prosi, reveló la firme promesa que le hizo el joven: “ Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, contó en una nota que dio a " Nosotros a la Mañana", dejando en claro que se alejará de algunas malas amistades que lo rodeaban en General Rodríguez. “ También se va a dedicar a ser artista. Eso me lo prometió Elián”, cerró Prosi, confiado en que el joven no abandonará la música.

