Las grandes ausencias de la Selección Argentina en los Premios The Best

Durante la semana se conocieron los nominados al Premio The Best que otorga la FIFA tanto al rendimiento de los/as futbolistas en el último año como a los entrenadores/as y los hinchas. Como no podía ser de otra manera, la Selección Argentina dijo presente en varias categorías.

Lionel Messi encabezó la lista de candidatos a quedarse con el galardón al mejor jugador del mundo y tuvo compañía Albiceleste tras conocerse la nominación a Julián Álvarez entre un selecto grupo de futbolistas. No obstante, las ausencias llamaron más la atención que los propios aspirantes.

Dibu Martínez, Scaloni y Lautaro, los ausentes en los The Best

En un nuevo video para el canal de YouTube de Bolavip repasamos lo que dejaron las nominaciones al Premio The Best y el impacto que tuvo en la Selección Argentina en un año especial tras conseguir el Mundial de Qatar el pasado 18 de diciembre. Ausencias, presencias y mucho más.

¿Cuándo es la gala de los Premios The Best 2023?

La ceremonia de FIFA The Best, que premian los rendimientos de la temporada 2023, todavía no tiene fecha confirmada por parte de la organización. Se espera que sea a mediados de febrero de 2024, cuando se conocerán todos los ganadores.

Fuente: bolavip