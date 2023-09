Alexis Mac Allister contó que usa un diario íntimo y reveló un romántico detalle de su nueva novia

None

Alexis Mac Allister contó una sorpresiva intimidad de su vida: usa un diario íntimo. Sin temor al qué dirán, el futbolista del Liverpool y de la Selección argentina dijo que incorporó el hábito durante el Mundial, a modo de salvoconducto de las emociones y las experiencias vividas minuto a minuto. Además reveló que se hizo un mini museo en el que colocó los objetos más importantes de su carrera, entre ellos uno que le regaló Ailén Cova, su exmejor amiga y ahora novia.

El futbolista del Liverpool brindó una entrevista al diario La Nación en la que respondió varios ítems interesantes de su nueva vida como campeón del mundo.



Qué les dijo Scaloni para no perder el hambre de gloria después de ser campeones de mundo

”Después de los dos partidos del comienzo de las Eliminatorias, él nos dijo: ‘Ustedes son campeones del mundo, y de la forma en la que encararon estos partidos, de la forma en que los lucharon, es lo que necesitamos. Si siguen así, no hay duda de que vamos a seguir siendo exitosos y que vamos a dar una buena imagen’”.

El ejemplo de Lionel Messi

“Él ganó todo y aún se sigue esforzando y siempre quiere más (...) Somos una generación de chicos que crecimos viéndolo jugar y creo que esa es una clave: la admiración desde afuera y lo que genera como persona cuando lo tenés cerca, la tranquilidad que te transmite, esos pequeños detalles como líder. Por ejemplo, es campeón del mundo, sabía que quizá no podía jugar en Bolivia, sin embargo, viajó a la altura, cuando tenía el cumpleaños del hijo y estuvo con nosotros. No es algo menor, o sea, son gestos que a él lo hacen aún más grande. Jugamos con el mejor del mundo y ganamos con él”.



El “diario íntimo” de Alexis Mac Allister

“Tengo como ritual todas las noches previas a un partido, sea en una libreta o en mi teléfono, me pongo a escribir y a transmitir un poco lo que siento, lo que voy sintiendo, lo que quiero. Es un ritual que me ayuda mucho a estar tranquilo, a estar mentalmente bien. Lo arranqué en el Mundial porque en ese momento yo estaba en la habitación con Nico González, pero él se terminó quedando afuera por una lesión, entonces quedé solo. Fue como una forma de descargar un poco todo lo que estaba viviendo. Hoy eso de escribir lo incorporé, quedó en mí y es una de las formas que quizás tengo para estar bien mentalmente y tranquilizarme”.

“Mi mamá es...”

“Mi familia son las personas en las que me apoyo. Ellos vendrían a ser mis psicólogos. Con mis hermanos y mi papá abarcamos más lo futbolístico. Lo hacemos antes o después de un partido. Nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, sean buenas o malas, porque eso al final es lo importante para crecer. Y después la tengo a mi mamá, que está en todo el tema emocional y en todo lo demás. Ella es, quizá, la persona que no se ve tanto, pero que es la más importante de mi familia”.



Para jugar en la Selección hay que tener...

“En la Selección argentina hay un millón de jugadores buenos que pueden estar, pero también importa la persona. Lógicamente que tener un buen grupo no te garantiza nada, porque el fútbol es un deporte y al final hay que salir a la cancha y hacerlo bien. No tengo dudas de que es una ventaja si todo está bien. Podría decir que este grupo, con tantos chicos, con Leo como líder, con tanta amistad, con buena onda, con tanto disfrute... El 50% de nuestro logro en Qatar es por el grupo que tenemos”.

El más activos de los jugadores en el grupo de WhatsApp de los campeones del mundo

“Me parece que es Lea Paredes, que además es el administrador. Y junto con Rodrigo (De Paul) y con Leo, son los más activos”.



El regalo de su novia en su mini museo

“Tengo un cuadro con fotos que me regaló mi novia, camisetas mías y de compañeros, de amigos, de rivales. Está la réplica de la Copa del Mundo, hay algunos Man of the Match de la Premier, la medalla que nos dieron en Qatar... Hay un poco de todo. Es hermoso”.

Fuente: TN