Almirón habló de la supuesta "mala relación" con el plantel

El triunfo de Boca para cortar una larga racha de malos resultados no solo vale tres puntos, sino que sirve para desactivar algunos rumores sobre Jorge Almirón y el plantel. Justamente el DT fue consultado por las versiones que hablaban de internas o una mala relación con sus dirigidos.

“La verdad no sabía de qué se hablaba eso. No leo mucho, no veo mucho. Solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores es de entrenarlos, de preparar el partido que sigue, de elegir… Todos estamos para lo mismo acá”, resaltó el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: “Somos un equipo, me toca ser entrenador y yo estoy feliz donde estoy. No cambiaría este lugar por nada del mundo. Estamos afrontando lo que sigue, en una gran unión, que es la manera que vamos a encarar todos estos partidos que siguen”.

“Estoy en el lugar donde quiero estar y en este momento no lo cambio por nada”, expresó Almirón, cerrando el tema. Además, palpitando la seguidilla de tres juegos clave en La Bombonera, el técnico fue claro: “El sábado (contra Lanús) va a haber un energía muy fuerte en la cancha. Siempre está llena la cancha de Boca. Y queremos hacer un buen partido pensando en lo que se viene, que es lo que estamos esperando todos”.

