Cuántos partidos se perdería Messi en Inter Miami por lesión

Las alarmas se encendieron tanto en Florida como en Ezeiza durante el partido entre Inter Miami y Toronto por MLS. Antes de la media hora de juego, Lionel Messi pidió el cambio por una fuerte molestia muscular y rápidamente se retiró del campo de juego con destino al banco de suplentes, para luego irse al vestuario local.

Para el alivio de las Garzas y de la Selección Argentina, los estudios que se realizó el astro rosarino este jueves no arrojaron resultados graves y solo se trata de una sobrecarga en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que su ausencia no será demasiado prolongada.

Messi apunta a volver para la final de la US Open Cup

Tras conocerse los resultados de los exámenes médicos a los que se expuso el 10 en las últimas horas, Tata Martino confirmó la baja de su capitán para el clásico de Florida del próximo fin de semana ante Orlando City. ¿El plan? Llegar a la gran final de la US Open Cup del miércoles 27 de septiembre ante Houston Dynamo, aunque su presencia no está confirmada.

Fuente: bolavip