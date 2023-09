Con lo justo, Los Pumas vencieron a Samoa y se perfilan

None

¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién? Porque el primer triunfo de Los Pumas en el Mundial de Francia no solo no fue fácil, sino que estuvo en riesgo hasta los últimos minutos. Hubo tensión, algo de miedo y el fuerte deseo de que el tiempo volara. Y no es que sucedió porque el seleccionado argentino volvió a decepcionar, sino porque enfrente tenía un equipo durísimo, que reemplaza siempre su falta de técnica con un despliegue físico sin condicionamientos. El 19-10 contra Samoa ahora pone a Los Pumas de vuelta en el camino hacia el objetivo, que siempre es pasar la primera ronda de cada Copa del Mundo. Allá van. Allá vamos.

Si el final fue sufrido, el principio parecía alentador: Samoa sufrió al minuto de juego la amonestación de Duncan Paia’aua por juego brusco. En esos diez minutos en que el conjunto oceánico se quedó con uno menos en cancha (casi lo mismo que le había pasado a Inglaterra en el debut), Los Pumas aprovecharon para anotar su único try del partido por intermedio de Emiliano Boffelli, quien también acertó la conversión. Boffelli fue el máximo anotador del encuentro, con 16 puntos. Clave por ese try en el que llegó con lo justo y también por los tiros a los palos. El otro que aportó al marcador fue Nicolás Sánchez, el ya histórico apertura, que ayer jugó el cuarto Mundial de su carrera.

Con este triunfo, los hombres de Michael Cheika inauguran su casillero de puntos con 4, a uno de Samoa y Japón, aunque a Los Pumas les quedan dos partidos en teoría accesibles en su grupo D, contra Chile y Japón, que le deberían permitir pasar a cuartos como segundo de la llave, por detrás de Inglaterra (líder con 9).

En líneas generales, el partido contra Samoa fue bastante chato y con errores de manejo de ambos lados, producto de una cancha húmeda y plomiza que en la previa del encuentro fue azotada por las lluvias que cayeron en Saint Ettiene. Al equipo de Cheika le costó mucho imponerse y terminó sufriendo hasta el final frente a un Samoa que nunca se rindió.

Durante el primer tiempo se vio a un equipo argentino protagonista y yendo a buscar el resultado, aunque sin demasiadas ideas cada vez que pisaba la línea de 22 metros de Samoa. Los Pumas estuvieron poco lúcidos en la toma de decisiones y sin claridad en el juego asociado. El resultado de eso provocó que una selección como la de Samoa pudiera mantenerse a tiro del marcador durante gran parte del encuentro.

Esa distancia quedó reducida a solo seis puntos cuando, a falta de cinco minutos, Samoa encontró un try mediante sus forwards. Los Pumas estaban 16-10 y el temor a quedarse sin nada creció. Pero, por suerte, solo fue un temor pasajero: el ingresado Nico Sánchez, que en este encuentro cumplió 99 partidos internacionales con la camiseta de Los Pumas, acertó el penal que selló el 19-10 final y le trajo tranquilidad a un equipo argentino que deberá seguir mejorando su juego si es que quiere llegar a las semis, como en 2015 y 2007.

Cheika: “Contento, pero no tanto”

El seleccionador de Los Pumas, Michael Cheika, valoró positivamente el triunfo ante Samoa por 19-10, pero admitió que su equipo aún no ha alcanzado el nivel esperado: “Estoy contento, pero no tanto, porque hay cosas que podemos hacer mucho mejor. Mejoramos respecto al primer partido. Para el próximo todavía queda mucho trabajo por hacer”, declaró tras el partido el técnico australiano.

Tras la derrota en el debut frente a Inglaterra, Argentina tenía la presión de tener que ganar si no quería depender de otros para clasificarse para cuartos de final. “Estuvimos físicamente en el partido e hicimos muchas cosas buenas con y sin la pelota. No fuimos clínicos en la zona donde debimos marcar. Samoa nos presionó mucho, sobre todo en el piso”, analizó Cheika.

“En defensa estuvimos mucho mejor que en el partido anterior, sobre todo en el maul, y sobre eso queremos construir para el próximo partido. También mejoramos con el balón, fuimos un poco más rápidos a la hora de sacar el balón del ruck, pero no al nivel que necesitamos”, admitió.

