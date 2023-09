Mundial de Rugby 2023: Así quedarán los cruces de cuartos de final

El Mundial de Rugby 2023 que se disputa en Francia, se aproxima a su etapa de cuartos de final. Solo 2 equipos de los 4 grupos de 5 seleccionados que conforman este torneo, accederán a esta instancia.

Algunos países ya se encuentran clasificados, como Gales, Francia, Irlanda e Inglaterra. Mientras que otros, entre ellos Los Pumas, siguen en busca de asegurarse el boleto a la siguiente etapa.

Por lo que a continuación, te contamos cómo quedan los cruces de cuartos de final hasta el momento.

Los partidos de cuartos de final del Mundial de Rugby 2023

Hasta ahora, los cruces de cuartos de final del Mundial de Rugby 2023, quedarían de esta manera:

Francia vs Sudáfrica

Irlanda vs Italia

Gales vs Samoa

Inglaterra vs Fiji

Las tablas de posiciones de los grupos del Mundial de Rugby 2023

Grupo A:

Francia – 13 pts – 3 PJ

Italia – 10 pts – 2 PJ

Nueva Zelanda – 5 pts – 2 PJ

Uruguay – 0 pts – 2 PJ

Namibia – 0 pts – 3 PJ

Grupo B:

Irlanda – 14 pts – 3 PJ

Sudáfrica – 10 pts – 3 PJ

Escocia – 5 pts – 2 PJ

Tonga – 0 pts – 2 PJ

Rumania – 0 pts – 2 PJ

Grupo C:

Gales 14 pts – 3 PJ

Fiji – 6 pts – 2 PJ

Australia – 6 pts – 3 PJ

Georgia – 2 pts – 2 PJ

Portugal – 2 pts – 2PJ

Grupo D:

Inglaterra – 14 pts – 3 PJ

Samoa – 5 pts – 2 PJ

Japón – 5 pts – 2 PJ

Argentina – 4 pts – 2 PJ

Chile – 0 pts – 3 PJ

Fuente: bolavip