El fuerte cruce que tuvo Cavani con un periodista al final del encuentro

None

Boca Juniors igualó el primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras en un encuentro celebrado en la Bombonera y que concluyó con un 0 a 0 en el marcador.

Si bien, el equipo de Almirón fue superior a su rival, las acciones generadas en el juego no le permitieron adelantarse en el tanteador y esto también se dio debido al trabajo de Weverton que impidió el grito de los aficionados Xeneizes presentes en el Alberto José Armando.

Al final del encuentro, Edinson Cavani tuvo un cruce con un periodista que realizaba sus tareas para la transmisión televisiva del cotejo al cual le respondió: "Nos faltó el gol, la tuvimos un par de veces y no pudimos concretarla. El equipo hizo un gran partido contra Palmeiras, ahora a pensar en lo que viene es el clásico el fin de semana y después el partido de vuelta que nos jugaremos todo allá", sostuvo el delantero uruguayo.

Posteriormente el cronista le consultó sobre las oportunidades que El Matador no concretó y el uruguayo respondió: "Eso es lo que te parece a ti. Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ve de afuera. A veces entra a veces no, hay que seguir con fe y seguir laburando, cerró el delantero del Azul y Oro.

De este modo, el equipo argentino quedará concentrado, ya que, el próximo domingo tendrá otro difícil reto a enfrentar que será el superclásico ante River en condición de local el próximo domingo.

Fuente: 442