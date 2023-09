Alejandro Gómez consiguió equipo: será refuerzo del Monza

Alejandro Papu Gómez seguirá su carrera en el Monza de Italia luego de quedar libre del Sevilla, donde estuvo tres años entre 2021 y 2023 y conquistó la Europa League de la última temporada.

Según el periodista Fabrizio Romano, el volante campeón del mundo ya tendría todo acordado con el club rojiblanco y las pruebas medicas ya tendrían fecha.

Al final no se retira

Papu había declarado en los últimos días que de no llegar la oportunidad adecuada no descartaba retirase del fútbol profesional ya que aseguró que no quería terminar su carrera "amargado".

Ahora, de la mano del Monza, el exjugador de Arsenal de Sarandí volverá a tierras tanas, que ya conoce de su paso por Catania y Atalanta, donde disputó entre los dos clubes un total de 363 partidos.

Fuente: 442