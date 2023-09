Los All Blacks aplastaron 96-17 a Italia

None

Nueva Zelanda derrotó por 96-17 a Italia, por la cuarta fecha del grupo A del Mundial de Rugby. No solo es una de las mayores goleadas de la historia, sino que los All Blacks dieron muestra de carácter en una Copa del Mundo que había comenzado de manera complicada. Con este resultado, ambos equipos ocupan el segundo lugar con 10 puntos.

Los dirigidos por Ian Foster golpearon primero. Tras una buena jugada de Jordie Barrett, Will Jordan apoyó el primer try del partido y Richie Mo’unga sellaba la jugada de siete puntos. El conjunto europeo parecía reaccionar con el penal convertido de Tommaso Allan, pero los oceánicos volvían a demostrar su jerarquía. Tres tries de Aaron Smith, dos de Ardie Savea y otro de Mark Telea, sumando al 100 por ciento de efectividad del apertura en la patada, hicieron que se vayan al descanso 49 a 3.

Al comienzo de la segunda parte, los dirigidos por Kieran Crowley, lograron descontar con el try de Ange Capuozzo y la conversión de Allan. Cuando parecía que los italianos podían seguir con chances en el partido, Brodie Retallick apoyó nuevamente en el ingoal para Nueva Zelanda, luego de un mal despegue de Martín Page-Relo.

El resto del complemento fue todo de color negro con las marcaciones de Dalton Papali’i, Damian McKenzie, Jordan, Anton Lienert-Brown y un doblete de Dane Coles estiraron el marcador a 96-10. Ya pasados los 40 minutos, Montanna Ioane marcó el segundo try para Italia y Paolo Garbisi decoró el 96-17.

Con este resultado, los All Blacks sumaron el punto bonus ofensivo, convirtieron 14 tries, e igualaron a los italianos en el segundo lugar del grupo A con 10 unidades, pero los neozelandeses ostentan una mejor diferencia de puntos. En el cierre de la fase de grupos, Nueva Zelanda se enfrentará a Uruguay el jueves desde las 16 horas, mientras que Italia deberá jugar frente a Francia el viernes desde la misma hora.

Fuente: 442